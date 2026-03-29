Violenta pelea de aficionados opaca caída de Colombia ante Francia en la fecha FIFA

La derrota de la Selección Colombia por 3-1 frente a Franciaen el Northwest Stadium de Landover, Maryland, dejó preocupantes conclusiones, no solo por el rendimiento deportivo, sino también por los lamentables hechos ocurridos en las tribunas.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo volvió a mostrar falencias ante un rival de peso. Con goles de Désiré Doué, en dos oportunidades, y Marcus Thuram, el conjunto europeo superó con claridad a una Colombia sin profundidad ni solidez. El descuento llegó por intermedio de Jaminton Campaz, quien maquilló el resultado en el tramo final.

Un grupo de aficionados colombianos protagonizó una violenta pelea en la tribuna

Sin embargo, más allá del marcador, el foco se trasladó a las gradas. Sobre el minuto 27, un grupo de aficionados colombianos protagonizó una violenta pelea que interrumpió momentáneamente la atención del público.

En videos difundidos en redes sociales, se observa a varios hinchas enfrentándose a golpes y lanzando objetos, generando caos en uno de los sectores del estadio.

El incidente empañó el espectáculo y dejó una imagen negativa de la afición colombiana en territorio estadounidense. Mientras en el campo el equipo no logró responder ante la exigencia, en las tribunas el comportamiento de algunos seguidores terminó por agravar una jornada para el olvido.