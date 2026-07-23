“Volvieron a decepcionar”: prensa brasileña cuestiona a los colombianos del Vasco da Gama

El empate 2-2 entre Vasco da Gama e Independiente Medellín, por el Torneo Internacional de la Copa Sudamericana, dejó más dudas que certezas en el conjunto brasileño.

Aunque el equipo de Pedro Emanuel rescató un punto en territorio colombiano, la prensa de Brasil fue crítica con el rendimiento colectivo y, especialmente, con la actuación de los futbolistas colombianos.

Prensa brasileña cuestionó el nivel de los colombianos del Vasco tras el empate con Medellín: “Volvieron a decepcionar”

En su análisis del compromiso, Globo Esporte aseguró que el técnico portugués heredó problemas que el equipo no ha logrado corregir en los últimos años.

El medio destacó que el Vasco volvió a pagar caro sus errores defensivos y desperdició el dominio que ejerció durante varios pasajes del encuentro.

“El equipo controló el partido en la primera mitad, pero volvió a quedarse atrás tras una serie de errores defensivos”, señaló el portal brasileño, que además remarcó que el club sigue teniendo dificultades para convertir la posesión del balón en oportunidades claras de gol.

Uno de los apartados más duros del análisis estuvo dirigido a los colombianos Carlos Cuesta, Marino Hinestroza, Carlos Gómez y Johan Rojas, quienes ingresaron en el segundo tiempo. Globo Esporte fue contundente al afirmar que ambos atacantes no aprovecharon el contexto favorable de jugar nuevamente en su país.

Globo Esporte apuntó contra los colombianos del Vasco y lanzó un duro veredicto

“Los cambios de Rojas, Marino Hinestroza y Spinelli aportaron poco. Vasco perdió la capacidad de mantener la posesión en el último tercio del campo, y los dos colombianos volvieron a decepcionar. En un contexto favorable, jugando de nuevo en su país, no dieron muestras de poder elevar el nivel ofensivo del equipo en la segunda mitad de la temporada”, publicó el medio.

Las calificaciones individuales también reflejaron ese descontento. Marino Hinestroza recibió una nota de 3,5 por parte de Globo Esporte, con el argumento de que “tomó muchas decisiones equivocadas en el campo y mostró muy poca concentración”.

Johan Rojas obtuvo la misma calificación luego de un ingreso discreto, marcado por pérdidas de balón y un error de pase en el tiempo de reposición que fue calificado como “difícil de explicar”.

El también colombiano Andrés Gómez tuvo una valoración más positiva. El extremo fue considerado el mejor jugador del Vasco durante la primera mitad y recibió una nota de 6,0. Sin embargo, el análisis señaló que, pese a su velocidad y capacidad para generar peligro, continúa fallando en la definición de las jugadas.