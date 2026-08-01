Vozinha sigue sin llegar a Colo-Colo y crece la incertidumbre

La llegada de Vozinha a Colo-Colo, que parecía estar encaminada, atraviesa ahora un momento de incertidumbre. El arquero caboverdiano todavía no ha viajado a Chile y una oferta concreta desde Marruecos amenaza con cambiar el rumbo de una negociación que el club chileno daba prácticamente por cerrada.

El guardameta había sido anunciado por Colo-Colo e incluso recibió un mensaje de bienvenida en las redes sociales de la institución, que publicó: “Bienvenido, Vozinha. Te esperamos en el Estadio Monumental”.

Sin embargo, varios días después de aquel anuncio, el futbolista continúa sin llegar al país y su contrato todavía no ha sido firmado.

Vozinha mantiene en vilo a Colo-Colo: una oferta de Marruecos pone en duda su llegada

Vozinha, quien terminó recientemente su vínculo con G.D. Chaves de Portugal y actualmente es agente libre, tenía previsto arribar a Chile el jueves 30 de julio. Finalmente, no realizó el viaje y explicó que su ausencia obedecía a motivos personales. La situación abrió una ventana para que otros clubes intentaran convencerlo.

Uno de ellos es Renaissance Sportive Berkane, de Marruecos, que presentó una propuesta formal por el experimentado guardameta. La oferta puso en alerta al conjunto albo, que ahora deberá esperar para conocer cuál será la decisión definitiva del jugador.

La expectativa alrededor de Vozinha aumentó después de su destacada actuación con la selección de Cabo Verde en el Mundial de 2026. El arquero fue una de las figuras de su equipo y protagonizó varias intervenciones importantes durante el torneo, lo que incrementó su atractivo en el mercado internacional.

¿Qué pasa con Vozinha? Su llegada a Colo-Colo sigue en suspenso

Además, el conjunto marroquí cuenta con un argumento que podría resultar determinante: su entrenador es Bubista, técnico que dirigió a Cabo Verde durante el Mundial y que mantiene una relación cercana con Vozinha. El conocimiento entre ambos podría favorecer la propuesta del Berkane.

Mientras tanto, en Colo-Colo conservan el optimismo y esperan que el fichaje finalmente se concrete. La institución ya había hecho público el acuerdo y lo presentó ante sus aficionados como una nueva incorporación para reforzar el arco.

Pero mientras Vozinha no aterrice en Chile y estampe su firma en el contrato, la operación seguirá abierta. La expectativa crece en el Monumental y el futuro del arquero caboverdiano permanece en el aire.