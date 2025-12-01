Wilmar Roldán regaló una respuesta viral: ¿es mejor árbitro que Óscar Julián Ruiz?

El árbitro Wilmar Roldán fue el invitado especial de este lunes 1 de diciembre en el programa de ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, allí, el antioqueño de 45 años habló de su reciente libro “Silbato de Oro”, donde cuenta infidencias de su vida como ‘referee’ y las noches más complicadas de su carrera.

El árbitro que lleva dos décadas ejerciendo esta difícil, pero muy importante labor dentro del fútbol, habló del nivel del arbitraje colombiano y dejó claro quien ha sido el mejor en la historia del país.

Lea también: [Video] Jhon Durán marcó agónico gol y empató el clásico ante Galatasaray

Wilmar Roldán habló de su libro y de la crisis del arbitraje en el mundo entero

¿Wilmar Roldan es mejor que Óscar Julián Ruiz? Su respuesta es viral

El árbitro que ha impartido justica en varias finales deLiga BetPlay y también en partidos definitivos de Copa Libertadores, no tuvo modestia y dejó claro que no solo se siente, sino que sabe que es mejor que Óscar Julián Ruiz quien en su época fue muy destacado en Colombia y trascendiendo en el ámbito internacional como ‘referee’ FIFA.

El árbitro dejó claro que pese a los errores y polémicas que ha protagonizado, siempre se ha quedado en la élite de esta labor, siendo uno de los principales ‘colegiados’ para la Dimayor y también estando constantemente en el radar de la Conmebol y de la FIFA.

Wilmar Roldán podría no volver a pitar un partido nunca más

El antioqueño contó que la FIFA tiene en su reglamento la edad máxima que los árbitros pueden tener para ejercer esa labor, colocando la edad de los 45 años como el margen para tener en cuenta, sin embargo, hay una chance para que pueda seguir impartiendo justica en los partidos.

Y es que, según Roldán, FIFA deja abierta la posibilidad para que los árbitros de 45 o mayores de esa edad puedan seguir ejerciendo la profesión si se verifica un buen estado de salud y otros requisitos físicos claves que lo avalen, así que su continuidad dependerá de esos estudios.