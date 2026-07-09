Ya hay predicción para las semifinales del Mundial: estos serían los clasificados

El Mundial de 2026 entra en su recta decisiva y, mientras los cuartos de final prometen emociones de principio a fin, los modelos estadísticos ya comenzaron a anticipar cuáles selecciones tienen más opciones de avanzar a las semifinales.

De acuerdo con las proyecciones de Opta, empresa especializada en análisis de datos deportivos, Francia, España, Inglaterra y Argentina parten como favoritas para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

Las predicciones llegan respaldadas por un importante nivel de acierto. Antes de los cuartos de final, la supercomputadora acertó seis de los ocho equipos clasificados a esta instancia y también pronosticó correctamente 14 de los 16 vencedores de los partidos de octavos de final, lo que ha generado gran expectativa sobre sus nuevos cálculos.

Supercomputadora proyecta las semifinales del Mundial 2026: estos serían los cuatro clasificados

Aunque las cifras convierten a franceses, españoles, ingleses y argentinos en los principales candidatos para alcanzar las semifinales, el historial del Mundial demuestra que los pronósticos no siempre se cumplen dentro del terreno de juego.

Otras proyecciones también ofrecen perspectivas diferentes. Un estudio de la Escuela de Matemáticas Aplicadas de la Fundación Getulio Vargas sitúa a España como la principal favorita para conquistar el título, mientras que otros modelos estadísticos apuntaban a Portugal como el gran candidato para levantar la Copa del Mundo.

Con cuatro apasionantes enfrentamientos por disputarse, el Mundial de 2026 está listo para definir a los semifinalistas que seguirán soñando con conquistar el trofeo más importante del fútbol.

¿Quiénes son los favoritos para llegar a semifinales? Este pronóstico tiene la respuesta

Para elaborar sus estimaciones, Opta ejecutó alrededor de 10.000 simulaciones teniendo en cuenta variables como rendimiento reciente, estadísticas ofensivas y defensivas, fortaleza de los rivales y antecedentes de cada selección.

Según el modelo, Francia era la gran favorita para superar a Marruecos con un 72,10 % de probabilidades (el partido lo ganó 2-0), mientras que España aparece con un 70,72 % de opciones de eliminar a Bélgica.

En los otros dos cruces, Inglaterra tendría un panorama más favorable frente a Noruega, con un 61,96 % de posibilidades de avanzar, dejando al conjunto escandinavo con un 38,04 %.

Por su parte, Argentina también parte con ventaja sobre Suiza al registrar un 63,62 % de probabilidad de clasificación, frente al 36,38 % de los europeos.