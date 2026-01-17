El Super Bowl LX se disputará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers. Será la segunda aparición de Bad Bunny en este evento, tras su participación junto a Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV de 2020, aunque la primera como figura central del espectáculo.

El artista puertorriqueño Bad Bunny presentó este viernes un adelanto del espectáculo que encabezará el próximo 8 de febrero durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX, en una producción realizada en colaboración con Apple Music.

El video promocional, difundido a través de YouTube, ofrece las primeras pistas de una puesta en escena que promete combinar música, baile y un mensaje simbólico de inclusión.

En el clip, el cantante aparece sosteniendo un teléfono móvil mientras escucha su canción Un baile inolvidable.

La propuesta visual adquiere un significado especial en el contexto actual de Estados Unidos, marcado por una fuerte ola antimigratoria impulsada por decisiones del presidente Donald Trump.

Precisamente, el mandatario cuestionó públicamente la elección del artista, calificándola como “una locura” y asegurando que nunca había oído hablar de él.

Pese a las críticas, Bad Bunny se convertirá en el primer hombre latino en protagonizar en solitario el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos deportivos y televisivos más importantes del mundo.

Su impacto global respalda la decisión: el puertorriqueño fue el artista más reproducido a nivel mundial en 2025 y se mantuvo entre los cinco más escuchados de las plataformas digitales durante los últimos tres años.

Roger Goodell, comisionado de la NFL, afirmó que la invitación fue resultado de una decisión “meditada”, alineada con la proyección internacional de la liga. Cabe recordar que el artista había excluido a Estados Unidos de su más reciente gira por temor a redadas migratorias en los recintos.