Así celebró Lamine Yamal la clasificación de España a la final del Mundial

Lamine Yamal volvió a ser uno de los grandes protagonistas de la selección española, aunque esta vez fuera del terreno de juego. Tras la victoria 2-0 sobre Francia, que aseguró el cupo de la Roja a la final del Mundial 2026, el joven atacante compartió en sus redes sociales un emotivo momento junto a su familia para festejar la clasificación.

El futbolista del Barcelona publicó una fotografía acompañado por su hermano Keyne y su madre Shaila, reflejando la alegría por un nuevo paso histórico con la selección española.

La imagen rápidamente se viralizó entre los aficionados, quienes destacaron la sencillez del jugador a pesar del enorme momento que atraviesa en su carrera.

Lamine Yamal celebró con su familia el pase de España a la final del Mundial 2026

Horas antes del compromiso frente a Francia, el extremo de 19 años ya había dado de qué hablar con varias publicaciones en Instagram que muchos interpretaron como un mensaje de confianza hacia sus rivales.

En una de las historias recordó el espectacular gol que marcó frente a los franceses en la semifinal de la Eurocopa 2024, mientras que en otra compartió una imagen de su anotación en la Liga de Naciones, cuando España goleó 5-1.

Además, publicó una fotografía vestido de vaquero, en un guiño a Dallas, ciudad en la que se disputó la semifinal mundialista.

Las publicaciones fueron interpretadas como una muestra de personalidad y confianza antes de un compromiso decisivo, y terminaron coincidiendo con una actuación convincente de la selección española.

Con el triunfo sobre Francia, España selló su clasificación a la gran final del Mundial 2026 gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

Ahora, Lamine Yamal tendrá la oportunidad de conquistar el segundo gran título de su carrera con la selección absoluta, tras haber levantado la Eurocopa 2024.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente espera por el ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, que definirá al rival de la Roja en la lucha por el título mundial.