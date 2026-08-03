Boda de Cristiano Ronaldo: la fecha y el histórico lugar donde se casaría con Georgina

Después de casi una década de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían a punto de protagonizar uno de los momentos más esperados por sus seguidores. Según reveló el diario británico The Sun, la pareja habría elegido el próximo sábado para casarse y escogió un escenario con un significado especial para el futbolista: Madeira, Portugal.

De acuerdo con la publicación, la ceremonia se realizaría en la Catedral de Funchal, templo histórico con más de cinco siglos de existencia ubicado en la capital de la isla. La celebración comenzaría, según la tradición del lugar, a las 3:00 de la tarde.

La recepción tendría lugar en el Savoy Palace, exclusivo hotel cinco estrellas situado a pocos metros de la catedral. The Sun aseguró que algunos huéspedes habrían sido informados sobre el cierre de dos pisos durante el viernes y el sábado, además de restricciones en determinadas zonas de los bares.

La elección de Madeira tendría un fuerte significado para Ronaldo. El portugués nació hace 41 años en Funchal y pasó allí parte de su infancia antes de trasladarse a Lisboa para incorporarse al Sporting, primer gran paso de una carrera que posteriormente lo convirtió en uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya tendrían fecha para su boda: todos los detalles

Ronaldo y Georgina comenzaron su relación en 2016 y desde entonces construyeron una familia y una de las parejas más mediáticas del deporte mundial. El compromiso fue anunciado públicamente el 11 de agosto de 2025, cuando la modelo mostró en redes sociales un lujoso anillo cuyo valor fue estimado entre seis y 12 millones de dólares.

El futbolista posteriormente contó que la propuesta surgió de manera inesperada, después de que sus hijas le preguntaran cuándo le entregaría el anillo a Georgina.

La boda de CR7 y Georgina sería este sábado: eligieron un lugar cargado de historia

Ronaldo también había anticipado que la boda llegaría después del Mundial de 2026. Incluso había expresado su deseo de llegar al matrimonio como campeón del mundo, un objetivo que finalmente no pudo cumplir tras la eliminación de Portugal frente a España.

En los días previos a la fecha señalada, la pareja disfrutó de unas vacaciones familiares en Mallorca. Georgina compartió además fotografías junto a Ronaldo y sus hijos, aumentando la expectativa sobre el supuesto enlace.

Por ahora, The Sun es la fuente de la información sobre la fecha y el lugar de la boda, por lo que resta conocer una confirmación oficial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.