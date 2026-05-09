Boxeadora Valeria Arboleda y su mural en el Parque Polideportivo Las Cruces

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, presentó el mural en homenaje a Valeria Arboleda Mendoza, boxeadora del Equipo Bogotá y una de las principales referentes del deporte capitalino. La obra fue ubicada en el Parque Polideportivo Las Cruces, en la carrera 5A #1-90, sector en el que Valeria creció y comenzó a forjar una historia marcada por la disciplina, el carácter y el orgullo por sus raíces.

El mural mide 3 metros de alto por 10 metros de largo y fue desarrollado por los artistas Jhon Smith, quien inició la intervención, y Roger Abril, encargado del retoque final. Con este homenaje, el IDRD reconoció no solo los logros deportivos de Valeria, sino también el valor simbólico de una atleta que representa la fuerza de los barrios de Bogotá, el poder transformador del deporte y el camino de nuevas generaciones que encuentran en la actividad física una oportunidad de vida. Valeria Arboleda Mendoza ha consolidado una destacada carrera en el boxeo nacional e internacional.

Los logros de Valeria Arboleda

La deportista del Equipo Bogotá obtuvo medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en la categoría de los 57 kilogramos, resultado que además le aseguró cupo a los Juegos Olímpicos París 2024. En 2025, la boxeadora bogotana alcanzó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Boxeo, disputado en Liverpool, Inglaterra, también en los 57 kilogramos, resultado que la ubicó entre las mejores del mundo.

A estos logros se sumó su medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos 2025, en los 60 kilogramos, donde volvió a subir al podio por Colombia. “Este mural fue un reconocimiento a una deportista que inspira a Bogotá. Valeria representa la disciplina, la resiliencia y el talento que nace en nuestros barrios. Desde el IDRD quisimos que este homenaje también dejara un mensaje para las niñas, niños y jóvenes de Las Cruces y de toda la ciudad: el deporte abre caminos, transforma vidas y permite soñar en grande”, destacó Daniel García Cañón, director del IDRD.

“Es un momento que significa mucho para mí, ver esta obra en Las Cruces, el barrio donde crecí y donde empezó mi camino en el deporte. Lo recibo con gratitud, por mi familia, mis entrenadores, mi comunidad y todas las niñas y jóvenes que sueñan con salir adelante. Gracias al IDRD, al Equipo Bogotá y a la ciudad por este reconocimiento”, señaló Valeria Arboleda.

El mural hace parte de las acciones del IDRD para visibilizar a los atletas del Equipo Bogotá, fortalecer el sentido de pertenencia por los escenarios deportivos de la ciudad y reconocer a quienes, con esfuerzo y resultados, han dejado en alto el nombre de la capital y del país.

La jornada contó con la presencia de la comunidad, deportistas, representantes del sector deportivo y ciudadanía, en un espacio que celebró la trayectoria de Valeria Arboleda y reafirmó el compromiso de Bogotá con sus talentos. Valeria es símbolo de esfuerzo, superación y orgullo capitalino. Por eso, Bogotá rindió homenaje a una de sus deportistas más consagradas.