¿Cristiano Ronaldo salió de Arabia por bombardeos iraníes?

A falta de 100 días para que ruede el balón en el Mundial de 2026, han aparecido varias dificultades que rodean a la competencia y que la ponen en alarmas para jugar en Estados Unidos, Canadá y México. Cristiano Ronaldo se verá afectado y tuvo que dejar en los últimos días Arabia Saudita, Riad y al Al Nassr.

La primera señal de que las cosas no van bien apareció en México con el asesinato del narcotraficante mexicano ‘El Mencho’ que pone en alarmas el partido entre los mexicanos y Portugal en un amistoso que se jugará en suelo azteca para reinaugurar el Estadio Azteca, o, ahora, Estadio Banorte.

En México dicen que hay normalidad para poder llevar el juego y las dos selecciones estarían dispuestos a jugarlo. Sin embargo, hay temas políticos que también ponen en riesgo, sobre todo a Cristiano Ronaldo por los ataques que se presentaron durante los últimos días en Arabia Saudita, justamente en Riad.

CRISTIANO RONALDO ESCAPÓ DE ARABIA SAUDITA

Durante el partido entre Al Feiha y Al Nassr se presentaron los primeros ataques en suelo saudí poniendo en riesgo al fútbol, a Cristiano Ronaldo y a su familia. El portugués no terminó los 90 minutos y salió por molestias físicas. Una vez salió del estadio, también abandonó Arabia Saudita.

Buscando refugio en otro país mientras se presentan los ataques de Irán a la Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, el portugués tomó un avión privado con destino a Madrid, España.

Cristiano Ronaldo no lo pensó dos veces y se fue con su familia en busca de preservar la seguridad en este momento tenso que se está viviendo en Riad y en las cercanías de su casa. Seguramente no solo tendrá que forzar la salida del luso, sino de otros futbolistas que tendrán que buscar otro país para evitar estos bombardeos.

La participación de Cristiano Ronaldo en el partido ante México también podría estar en riesgo a la espera de que solucionen los temas políticos en suelo mexicano. El portugués también habría salido a España en busca de recuperarse de un tema físico por las molestias que mostró en el partido frente a Al Feiha.

¿POSIBLE LESIÓN DE CRISTIANO RONALDO?

Sin duda alguna, la escapada de Arabia Saudita pasa por la necesidad de preservar la seguridad de su familia y de él en este momento tenso que se está viviendo con los bombardeos de Irán. No obstante, Jorge Jesús explicó por qué sacó del campo de juego al delantero luso.

Sobre los 81 minutos, Cristiano Ronaldo abandonó el campo de juego y también tomó un avión privado para trasladarse a Madrid. Jorge Jesús habló de una fatiga muscular, pero el golpe podría ser un poco más serio. El jugador quiere descartar alguna lesión seria y se realizará los primeros exámenes médicos.

Estos exámenes tienen como objetivo descartar algún tema grave de una posible lesión en el tendón de la corva. El próximo partido del Al Nassr será el 7 de marzo ante el Neom Sports Club y habrá que esperar la decisión de los encargados en la organización y programación de la liga de Arabia Saudita si se juega o no.

CRISTIANO RONALDO ES NOVEDAD EN AL NASSR

Pese a su salida del club y del país para preservar la seguridad de su familia o para realizarse los exámenes médicos, Cristiano Ronaldo es una de las principales novedades en las sesiones de entrenamiento del Al Nassr este martes 3 de marzo.

El jugador regresó a los entrenamientos, se descarta una posible lesión que lo saque de varios partidos, y todo quedó en alarmas pensando en lo que viene en la liga de Arabia Saudita.