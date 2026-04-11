Cruzó bloqueos en moto: Así fue la travesía de Aldair Quintana para conocer a su hijo

La noche soñada de Aldair Quintana en la Copa Libertadores tuvo un capítulo inesperado lejos de la cancha. Tras ser figura en el duelo frente a Rosario Central, el arquero emprendió un viaje contrarreloj con un objetivo claro: conocer por primera vez a su hijo recién nacido.

Aldair Quintana dejó a Independiente del Valle para cruzar los bloqueos en moto

El guardameta aterrizó en el Aeropuerto Palonegro, en Bucaramanga, con la emoción a flor de piel. Su hijo había nacido días antes y la urgencia por abrazarlo marcaba cada minuto. Sin embargo, al salir de la terminal, se encontró con un obstáculo imprevisto: los bloqueos viales derivados del paro campesino que afecta varias rutas en Santander.

Lejos de resignarse, Quintana decidió no esperar. Con maleta en mano y sin perder tiempo, optó por una solución poco convencional: subirse como parrillero en una motocicleta para atravesar las vías bloqueadas.

La escena, registrada en video y difundida rápidamente en redes sociales, muestra al arquero dejando atrás cualquier comodidad para cumplir con su propósito.

En medio de barricadas, camiones detenidos y largas filas de vehículos, el arquero avanzó decidido, impulsado por la emoción y el deseo de llegar a casa.

El exjugador de Atlético Bucaramanga, recordado por su paso en el arco ‘leopardo’, cambió por un momento los guantes por el coraje. Su historia refleja el sacrificio que implica equilibrar la vida profesional con la personal, especialmente en momentos únicos como el nacimiento de un hijo.