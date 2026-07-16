¿Del Mundial a Cartagena? Figura de Paraguay fue visto de vacaciones en Colombia

Luego de poner fin a su participación con la selección de Paraguay en el Mundial de 2026, Julio Enciso decidió cambiar la intensidad de la competencia por la tranquilidad del caribe colombiano.

El talentoso mediocampista del Brighton disfruta de unos días de descanso en Cartagena junto a su esposa, la colombiana Melissa Cardona, en una visita que no ha pasado desapercibida.

Con la visita de Julio Enciso, Cartagena vuelve a confirmar su posición como uno de los destinos favoritos de las grandes figuras del deporte mundial.

Su combinación de historia, playas, gastronomía y oferta turística continúa atrayendo a futbolistas de primer nivel que encuentran en la ciudad el escenario ideal para disfrutar de unas vacaciones lejos de la presión de las competencias oficiales.

Julio Enciso eligió Cartagena para sus vacaciones tras el Mundial 2026

Considerado una de las principales figuras del fútbol paraguayo, Enciso aprovechó el receso previo al inicio de la nueva temporada en Europa para recorrer uno de los destinos turísticos más reconocidos de Colombia.

La pareja ha compartido parte de su estancia en la capital de Bolívar, donde ha disfrutado de las playas, la gastronomía y los paisajes que ofrece la ciudad amurallada.

La presencia del futbolista generó entusiasmo entre los cartageneros e incluso fue destacada por el alcalde Dumek Turbay, quien celebró la elección del jugador y resaltó el atractivo internacional que sigue teniendo Cartagena para deportistas y celebridades.

El mandatario aseguró que Enciso sabe que la ciudad siempre será una excelente alternativa para descansar y definió a Cartagena como "el mejor plan", un mensaje con el que dio la bienvenida al internacional paraguayo.

Julio Enciso disfruta de Cartagena junto a su esposa tras el Mundial 2026

Durante sus vacaciones, el mediocampista ha sido visto recorriendo las calles del Centro Histórico, visitando algunos de los sitios más emblemáticos del "Corralito de Piedra" y disfrutando de paseos en yate por las aguas del mar Caribe, acompañado en todo momento por Melissa Cardona.

El descanso llega después de un exigente semestre en el que Enciso volvió a ser una de las cartas importantes de Paraguay.

A pesar de haber afrontado dificultades físicas durante la temporada, el futbolista logró competir en la Copa del Mundo y dejó muestras de su calidad en el máximo escenario del fútbol internacional.

Ahora, el objetivo del volante ofensivo es recargar energías antes de regresar a Inglaterra para un nuevo desafío con el Brighton, club en el que espera consolidarse como una de las principales figuras de la Premier League.