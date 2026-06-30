El temido brujo de Ghana que se cruza en el camino de Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El próximo 3 de julio, la Tricolor enfrentará a Ghana en el estadio de Kansas City, en un duelo que ha despertado expectativa no solo por lo futbolístico, sino también por la presencia de uno de los personajes más llamativos del torneo: Nana Kwaku Bonsam, el reconocido curandero tradicional que desde hace años acompaña a las 'Estrellas Negras'.

Detrás de ese nombre se encuentra Stephen Osei Mensah, nacido en la región ghanesa de Ashanti en 1973. Según ha contado en diferentes entrevistas, decidió convertirse en sacerdote tradicional tras sobrevivir a una explosión de gas durante su juventud.

Desde entonces adoptó el nombre de Nana Kwaku Bonsam, cuyo significado popular se relaciona con el "diablo" o "demonio", una identidad que ha contribuido a construir su fama internacional.

El brujo de Ghana que dijo haber afectado a Cristiano y Kane ahora aparece ante Colombia

Su figura ganó notoriedad durante el Mundial de Brasil 2014, cuando aseguró públicamente que había realizado rituales para afectar el rendimiento de Cristiano Ronaldo antes del partido entre Ghana y Portugal.

Sin embargo, no existe evidencia de que tales afirmaciones hayan tenido efecto alguno, y el delantero portugués incluso marcó en aquel encuentro.

En este Mundial 2026, Bonsam volvió a captar la atención al afirmar que realizaba trabajos espirituales para neutralizar al inglés Harry Kane durante la fase de grupos.

Nana Kwaku Bonsam, el famoso brujo que acompaña a Ghana y que ahora aparece en el camino de Colombia

Tras el empate sin goles entre Ghana e Inglaterra, numerosos aficionados relacionaron en redes sociales una oportunidad desperdiciada por el atacante con las declaraciones del curandero, aunque no hay pruebas que respalden esa interpretación.

La imagen del sacerdote también se hizo viral durante el torneo por su presencia en las tribunas y por un video difundido en redes sociales en el que un aficionado esparcía un polvo blanco antes del triunfo de Ghana sobre Panamá, una escena que muchos asociaron con rituales tradicionales.

Mientras Colombia llega como líder invicto de su grupo y uno de los equipos de mejor rendimiento del campeonato, Ghana buscará sorprender nuevamente en una fase de eliminación directa.