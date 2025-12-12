Erling Haaland tiene novia colombiana: ¿quién es Isabel Johansen?

Erling Haaland es sin duda uno de los delanteros más importantes que tiene actualmente el mundo del fútbol, el espigado atacante noruego de apenas 25 años alucina con sus números en el equipo que dirige el técnico Pep Guardiola y también con la camiseta de su selección.

En la presente temporada, el ‘Androide’ noruego registra de momento 21 goles en 21 partidos disputados (contando juegos en la UEFA Champions League y también en la liga de Inglaterra), además, en la selección de su país tiene una marca todavía más sorprendente, logrando 55 anotaciones en 48 compromisos.

El delantero se ha mostrado como una máquina llena de disciplina y un poder goleador temible, sin embargo, en las últimas horas ha trascendido una noticia acerca de su situación sentimental, un aspecto poco conocido y que Haaland prefiere mantener bien al margen de las cámaras.

Isabel Johansen, la novia colombiana de Erling Haaland

Se sabe realmente muy poco de la pareja del futbolista, sin embargo, se pudo conocer que la novia es colombo-noruega y que además esperan un hijo, el primero del atacante del Manchester City.

Isabel Johansen, quien según reportes conoció a Erling en Noruega cuando ella practicaba fútbol, comparte en sus redes sociales algunas fotografías con el delantero, en una cuenta donde ha subido pocas fotos y posee apenas 140 mil seguidores, una cifra baja para una pareja de un futbolista tan reconocido.

La relación de Haaland con Johansen

Pese a que la pareja se ha visto varias veces junta en eventos públicos, al parecer ambos prefieren llevar su relación con hermetismo, la cual llevaría desde ya hace un par de años.

Una relación que se va haciendo cada vez más sonora, incluso, Haaland habló de ella en una reciente entrevista en "The Rest Is Football", programa que conduce el exfutbolista Gary Lineker, allí, dejó claro que se presentan algunos problemas por su extrema afición al fútbol.

Haaland aseguró que recientemente habían discutido porque él en medio de una cena había preferido ponerse a ver fútbol que darle toda su atención a ella, por lo que recibió un duro reclamo que no pasaría a mayores.