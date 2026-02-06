La Fm de RCN se sigue fortaleciendo y este viernes 6 de febrero se anunció la llegada de Hernán Peláez y Martín de Francisco con su exitoso formato.

En un 2026 especial en el que la Selección Colombia volverá a jugar la Copa Mundial de la FIFA y en el que se registrarán importantes noticias de diferentes ámbitos en el país, Peláez y De Francisco se suman a la programación de La Fm de RCN.

Hernán Peláez y Martín de Francisco le brindarán a todos los oyentes de La Fm de RCN su experiencia en un novedoso formato informativo, de análisis, de debate y estadístico, principalmente en temas del fútbol colombiano e internacional y de la Selección Colombia.

Peláez y De Francisco, una pareja de grandes referentes

La pareja conformada por Hernán Peláez y Martín de Francisco le brindará a todos los seguidores de La Fm de RCN un importante conocimiento, experiencia y capacidad de análisis.

Hernán Peláez es, sin duda, uno de los grandes referentes del periodismo colombiano que trascendió desde el ámbito deportivo hasta convertirse en una voz autorizada del periodismo político, de humor, de análisis y hasta la crónica.

De esta manera, Peláez regresa a RCN, en donde ya estuvo en la temporada 2016, cuando hizo parte del grupos de comentaristas durante la participación de la Selección Colombia en la Copa América Centenario y en 2018 analizó la El Mundial de Rusia.

Por otro lado, Martín de Francisco, presentador, locutor, narrador, actor y periodista deportivo, se destacado por sus contundentes análisis en los que mezcla la realidad, la información, el sarcasmo y el humor para el agrado de los oyentes.

Como pareja, Peláez y De Francisco se han convertido en uno referentes del periodismo deportivo colombiano, que ahora tendrá La Fm de RCN de lunes a viernes desde entre las 3:00 y 4:00 de la tarde.