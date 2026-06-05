Homenaje de Sebastián Montoya a la Selección Colombia: La Copa Mundo se toma Mónaco

Este fin de semana es bastante especial para el piloto de Colombia Sebastián Montoya, el Gran Premio de Mónaco, marcado como una catedral del automovilismo, será escenario para que el corredor de la Fórmula 2 rindiera homenaje a la Selección por el Mundial de fútbol que está próximo a arrancar.

Hace quince días en Montreal, y con 13 posiciones ganadas y 10 puntos sumados en este GP de Canadá, el colombiano se ubica en la posición 11° de la tabla general de pilotos de Fórmula 2 con 14 puntos.

El colombiano llega con la obligación de hacer una gran clasificación para la carrera de F2 en el principado, algo decisivo para esta prueba y que le ha sido esquivo durante la actual temporada, aunque llega con el aliciente de la gran cosecha que recogió en Canadá y en la que por los incidentes en pista pudo acercarse al grupo de la punta y terminó siendo cuarto después de las sanciones.

Mónaco se disputará el domingo en la antesala de la prueba de Fórmula 1

En redes sociales el piloto colombiano publicó varias fotografías en las que destaca el mono exclusivo para esta prueba del campeonato. El corredor de 21 años, que corre para Prema Team, habitualmente utiliza el mono del color de su auto, rojo, pero en esta ocasión las marcas oficiales patrocinadoras de la Selección (Adidas, Cerveza Aguila y Federación Colombiana de Fútbol), han vinculado al piloto desde el principado de Mónaco con la ilusión de la tricolor en el Mundial.

“Llegamos a Mónaco con gran confianza gracias a la carrera dos en Montreal, donde estuvimos muy cerca del podio. Aquí no se pueden cometer errores, porque terminas en el muro”, declaró el piloto.

Montecarlo es, sin duda, un escenario único. Considerado el circuito urbano por excelencia, se diferencia de los trazados modernos por su estrechez, corta longitud y la ausencia de zonas de escape, lo que eleva el nivel de exigencia.