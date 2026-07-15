Inesperada interrupción de Dani Olmo y Eric García que dejó sin palabras a Puyol

La clasificación de España a la final del Mundial 2026 dejó imágenes memorables dentro y fuera del terreno de juego. Más allá de la victoria sobre Francia, uno de los momentos que rápidamente se hizo viral tuvo como protagonistas a Dani Olmo, Eric García y Carles Puyol, en una escena que conquistó a los aficionados.

Mientras el histórico exdefensor de la selección española concedía una entrevista en vivo para la cadena mexicana TUDN, los dos futbolistas de la Roja aparecieron por sorpresa para cumplir un deseo muy especial: tomarse una fotografía con uno de los grandes ídolos del fútbol español.

Vídeo: Dani Olmo y Eric García interrumpieron una transmisión en vivo para tomarse una foto con Puyol

Puyol analizaba el triunfo de España frente a Francia cuando Dani Olmo y Eric García irrumpieron en la transmisión. Ambos esperaron unos segundos y, con una sonrisa, le pidieron al campeón del mundo en Sudáfrica 2010 una fotografía para inmortalizar el momento tras asegurar el boleto a la final del campeonato.

Lejos de generar incomodidad, la escena provocó risas entre todos los presentes. Los periodistas de TUDN continuaron la entrevista con buen humor, mientras el propio Puyol accedía encantado a posar junto a los actuales internacionales españoles.

Entre quienes presenciaban el momento también estaba el exfutbolista argentino Juan Pablo Sorín, quien no ocultó su sonrisa al ver el encuentro entre dos generaciones de jugadores que han dejado huella en el fútbol español.

Puyol había elogiado a España y criticado a Francia

Instantes antes de la curiosa interrupción, Carles Puyol había compartido su análisis del compromiso, destacando el nivel mostrado por la selección dirigida por Luis de la Fuente.

"Me gustó mucho España y me defraudó mucho Francia. Yo esperaba muchísimo más. Es verdad que no habían tenido mucha exigencia y hoy España fue superior. El penalti les condicionó al ponerse en contra, pero me esperaba más", señaló el excapitán de la Roja.

Sin embargo, sus palabras pasaron rápidamente a un segundo plano cuando Dani Olmo y Eric García aparecieron para pedir la fotografía.

El espontáneo gesto reflejó la admiración que los actuales futbolistas sienten por uno de los referentes históricos del Barcelona y de la selección española, convirtiéndose en uno de los videos más comentados y compartidos en redes sociales tras la clasificación de España a la gran final del Mundial 2026.