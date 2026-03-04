Jhon Arias contó a qué se habría dedicado si no fuese futbolista

Sin duda alguna, uno de los grandes representantes del país en estos momentos es el extremo de la Selección Colombia y del Palmeiras, Jhon Arias. Encontró su lugar en Brasil con pasos exitosos en Fluminense y estos primeros partidos que ha disputado con el ‘Verdao’ también han descrestado.

Vea también:

Su experiencia comenzó en Llaneros FC y poco a poco fue escalando, pasando por equipos como Patriotas en donde debutó en la primera división de Colombia, luego América de Cali, Independiente Santa Fe, Fluminense, Wolverhampton y Palmeiras. Cumplió su sueño de jugar en la Premier League en un corto paso.

La vida es de sueños y antes de ser futbolista, Jhon Arias tenía en mente tomar otro camino profesional. Tal vez el fútbol no era lo que lo movía completamente, o, tal vez, por estudios o, dado que el balompié no te proporciona una carrera de toda la vida, Arias contó en entrevista con Despierta Win a qué se hubiese dedicado.

¿QUÉ SERÍA DE LA VIDA DE JHON ARIAS SI NO HUBIESE SIDO FUTBOLISTA?

En la entrevista con Daniel Angulo en Despierta Win, el periodista salió un poco de lo que es esta carrera para Jhon Arias y le preguntó por la vocación que tenía antes de convertirse en jugador profesional y tener estos éxitos de representar al país. Su respuesta fue clara y no demoró en asegurar que le hubiese gustado ser médico.

El extremo chocoano afirmó, “siempre tuve el sueño o la ambición de ser médico. Yo creo que si no fuese futbolista y Dios me permitiese claramente esa posibilidad, yo creo que me hubiese inclinado por el mundo de la medicina”. Corto, pero conciso con los deseos que tenía antes de ser jugador y la vocación que tuvo en un principio.

Le puede interesar:

Sin embargo, a sus 28 años y con una carrera llena de éxitos que todavía tiene mucha tela por cortar, la medicina podría ser algo a lo que todavía no ha renunciado con la posibilidad de pensar en un retiro en unos años y dedicarse al estudio profesional médico.

EL FÚTBOL PARA JHON ARIAS

Pese a que la medicina es algo que lo movió antes de ser jugador profesional, Jhon Arias dejó claro que, para él, esta disciplina es completamente todo. Es lo que lo ha llevado a conseguir los mayores éxitos, a lo que se ha dedicado toda la vida, aun así, teniendo ese sueño de ser médico. El fútbol está y seguirá siendo el todo para el chocoano.

Lea también:

De hecho, el ex Wolverhampton afirmó que, “el fútbol es pasión, es ese sentimiento que desde pequeño me fue inculcado en mi familia, una familia muy futbolera. Se vive con pasión e intensamente. También en mi vida personal fue una manera de sustento, de salir adelante, de ser victorioso y exitoso en la vida. Si hay una palabra que defina lo que el fútbol significa para mí y mi familia es pasión”.

La carrera deportiva de Jhon Arias seguirá dando de qué hablar en el fútbol, y, por qué no, en algún momento meterse también con los estudios médicos para complementar toda la trayectoria que ha tenido.