¡Kylian Mbappé y Ester Expósito! Medios en Europa hablan de la pareja del año

Los rumores sobre una posible relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito han comenzado a tomar fuerza en redes sociales y medios de entretenimiento, luego de que un reconocido bloguero francés asegurara que ambos estarían viviendo un romance que se habría desarrollado entre Madrid y París.

La versión fue difundida por el creador de contenido Aqababe, conocido en Francia por revelar detalles sobre la vida privada de celebridades. A través de su cuenta en X, afirmó que el delantero del Real Madrid y la actriz española habrían sido vistos juntos en distintas ocasiones durante las últimas semanas.

Mbappé también estuvo recientemente en la capital francesa: la prensa de entretenimiento estalla

Según su publicación, varias personas habrían presenciado a la supuesta pareja el pasado 25 de febrero en Madrid. Días después, entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de marzo, ambos también habrían sido vistos compartiendo en un bar de la capital francesa. “Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo. Varias personas los vieron besándose durante toda la noche”, escribió Aqababe en un mensaje que rápidamente superó cientos de miles de visualizaciones.

Ambos se siguen en Instagram y, durante los últimos días, la actriz española publicó historias y fotografías que evidencian su presencia en París, incluyendo imágenes tomadas en la Torre Eiffel y en el Museo del Louvre.

Mbappé también estuvo recientemente en la capital francesa, donde habría acudido a consultas médicas para evaluar una molestia en su rodilla izquierda.

No es la primera vez que la protagonista de la serie Élite aparece vinculada sentimentalmente con figuras mediáticas. En el pasado fue relacionada con el cantante Dani Martín y con el político Gabriel Rufián.

Esguince en la rodilla izquierda: Mbappé pasa la recuperación de su lesión en París

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, aseguró que pese a que el francés Kylian Mbappé se encuentra en sus respectivo país recuperándose de sus lesión, "todo está supervisado" por el club blanco y con ellos se encuentran trabajadores del cuerpo médico y del departamento de preparación física.

El jugador no quiere arriesgar la Copa del Mundo a pesar de que atraviesa una lesión en la que vuelve a caer, su regreso a cancha dependerá de la recuperación, tras el parte médico que le diagnóstico esguince en la rodilla izquierda.

El capitán de la Selección francesa se perdería el partido amistosos contra la Selección Colombia, válido por la fecha FIFA de finales del mes de marzo. Camavinga también es duda para el encuentro.