La foto de Georgina que incendió las redes tras el gol de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez volvió a convertirse en tendencia mundial gracias a un gesto dedicado a Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026. La empresaria y modelo española, que había llamado la atención por su ausencia en el debut de Portugal, reapareció en redes sociales con una fotografía que rápidamente se viralizó entre los seguidores del astro portugués.

Mientras Cristiano Ronaldo lideraba a Portugal en el duelo frente a Uzbekistán por la segunda jornada del Grupo K, Georgina siguió cada minuto del encuentro desde Arabia Saudita.

A través de sus redes sociales compartió una imagen en la que aparece viendo el partido por televisión, luciendo una camiseta con el nombre de CR7 y celebrando el primer gol del delantero portugués.

Georgina Rodríguez explota las redes con emotiva foto apoyando a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

La publicación generó miles de reacciones en cuestión de minutos y fue interpretada por muchos aficionados como una demostración pública de apoyo al capitán portugués, quien volvió a ser protagonista en el Mundial al marcar por partida doble en la contundente victoria de su selección.

La ausencia de Georgina en los estadios estadounidenses había despertado múltiples especulaciones durante los últimos días. Sin embargo, la explicación está relacionada con compromisos familiares que coincidieron con el inicio de la Copa del Mundo. La influencer permaneció en Riad acompañando a sus hijos y organizando importantes celebraciones familiares.

Georgina sorprendió a todos con su reacción al gol de Cristiano Ronaldo

La imagen desató comentarios de toda índole, la pareja de la estrella lusa aparece con la camiseta de su amado y con una gorra, sus seguidores no se hicieron esperar y la foto fue republicada por distintos medios de comunicación.

Su publicación también llegó en un momento en que la pareja ha estado bajo el foco mediático debido a una reciente polémica surgida en redes sociales relacionada con comentarios sobre Cristiano Ronaldo y la selección portuguesa.

A pesar del ruido generado, Georgina optó por centrar la atención en el apoyo a su pareja y en el desempeño del equipo luso.

Con Portugal encaminado hacia la clasificación y Cristiano Ronaldo ampliando su legado mundialista, muchos seguidores esperan que Georgina viaje en los próximos días a Estados Unidos para acompañar personalmente al delantero en la recta decisiva del torneo.