¡La pelea del año en la NHL! Será uno de los videos del 2026

La NHL vivió una de esas noches que quedan grabadas para siempre en la memoria de los aficionados al hockey. Ryan Reaves y Mathieu Olivier protagonizaron un enfrentamiento brutal, intenso y cargado de simbolismo que muchos ya catalogan como la pelea del año. Más allá del resultado del partido, el duelo entre ambos se robó toda la atención y se convirtió en el momento más comentado del partido.

No fue una pelea más. Fue un choque entre dos de los jugadores más físicos y respetados de la liga, que entendieron el código no escrito del hockey y lo llevaron al límite sobre el hielo.









Un duelo de pesos pesados sin concesiones

Desde el primer cruce quedó claro que Reaves y Olivier no iban a medir fuerzas a medias. El intercambio fue directo, sin titubeos, con golpes limpios y una resistencia física que levantó al público de sus asientos. Ninguno buscó retroceder, ambos se mantuvieron firmes, demostrando por qué son considerados auténticos enforcers de la NHL.

La pelea duró varios segundos que parecieron eternos, con golpes constantes y un equilibrio impresionante, hasta que los árbitros intervinieron. El respeto entre ambos fue evidente incluso al final del enfrentamiento, en una escena que recordó las grandes rivalidades históricas de la liga.





Un momento que define la esencia del hockey

Más allá de la violencia controlada, el Reaves vs. Olivier representa la esencia más tradicional del hockey sobre hielo, carácter, orgullo y defensa del equipo. En una NHL cada vez más rápida y técnica, este tipo de episodios conectan con la vieja escuela y con los aficionados que valoran el aspecto físico del juego.

Las redes sociales estallaron tras el combate, con videos virales y opiniones que coincidieron en un punto, esta pelea ya es parte de la historia reciente de la NHL.



