Mientras disfruta de unos días lejos de los campos, el futuro deportivo de Olise también genera conversación en Europa. El francés viene de completar una destacada temporada con el Bayern Múnich y su rendimiento ha provocado que varios de los clubes más importantes del continente estén atentos a su situación.

Entre los equipos interesados aparece el Real Madrid, que estaría siguiendo de cerca al atacante. La posibilidad de que Olise pueda cambiar de equipo durante el actual mercado de fichajes ha alimentado las especulaciones, aunque por ahora no existe una definición sobre su futuro.

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En Múnich, mientras tanto, esperan su regreso para comenzar a preparar una temporada exigente.

El atacante se ha convertido en una pieza importante del proyecto bávaro y tendrá nuevamente el desafío de compartir protagonismo con figuras como Luis Díaz.

Por ahora, Olise no parece preocupado por las especulaciones. El francés disfruta del sol, el mar y el paisaje de las islas caribeñas antes de volver al trabajo.

Su descanso, sin embargo, terminó convirtiéndose en noticia. Los videos de sus vacaciones se multiplicaron en redes sociales y mostraron el lado más relajado de una de las figuras del Bayern que, al menos por unos días, cambió el balón por el paraíso.