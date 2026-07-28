Marc Cucurella cumplió su promesa: se tatuó el rostro de Luis de la Fuente y el video se hizo viral

Marc Cucurella cumplió una de las promesas más llamativas que dejó la conquista del Mundial de 2026 por parte de España. El lateral izquierdo se tatuó este martes el rostro del seleccionador Luis de la Fuente en el brazo izquierdo, tal y como había asegurado que haría si la selección levantaba el trofeo.

El momento quedó registrado en videos y fotografías que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

Por ahora, el futbolista ya cumplió con el primero de sus compromisos: llevar para siempre en su piel el recuerdo del entrenador que guio a España al título mundial. Queda por conocerse si también hará efectiva su intención de retirarse de la selección nacional, una decisión que marcaría el cierre de una exitosa etapa con la camiseta española.

Video | Cucurella sorprende con el tatuaje que le prometió a Luis de la Fuente tras ganar el Mundial

El defensor, quien recientemente dejó el Chelsea para incorporarse al Real Madrid, había realizado el compromiso semanas antes de la cita mundialista.

En una entrevista concedida en junio, Cucurella afirmó que, si España lograba coronarse campeona del mundo, inmortalizaría el rostro de su entrenador con un tatuaje.

“Si ganamos el Mundial, me haré un tatuaje con la cara de Luis de la Fuente. Pequeño, pero creo que será un buen recuerdo. Tendríamos que pensar en la ubicación”, expresó entonces el futbolista, dejando claro que se trataba de un gesto de reconocimiento hacia el técnico que condujo al equipo al éxito.

El tatuaje de Marc Cucurella que está dando la vuelta al mundo: homenaje a Luis de la Fuente

Tras la consagración de España, Cucurella no tardó en cumplir su palabra. El diseño fue realizado en su brazo izquierdo y representa el rostro del seleccionador, un homenaje que simboliza el vínculo entre el entrenador y uno de los jugadores que formaron parte del plantel campeón.

Sin embargo, esa no fue la única promesa que hizo durante el torneo. En la antesala de la final frente a Argentina, el defensor sorprendió al revelar que pondría fin a su etapa con la selección española en caso de conquistar el campeonato.

“Si ganamos la Copa, llamaré a Luis de la Fuente al día siguiente y le diré que ya no cuente conmigo, que me retiro de la selección. Con una Eurocopa y un Mundial, no puedo aspirar a nada mejor”, declaró en una entrevista con el portal español Movistar.