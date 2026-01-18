Mariana Zapata, de La Casa de Los Famosos, salió con futbolista de la Selección Colombia ¿Quién es?

Mariana Zapata, influenciadora y empresaria colombiana, revolucionó en las últimas horas La Casa de Los Famosos Colombia al dar a conocer que tuvo una relación con un futbolista de la Selección Colombia.

Según Zapata, el hecho se registró hace ocho meses, previo a la participación del equipo nacional en la Conmebol Copa América que se llevó a cabo en Estados Unidos y en la que el seleccionado colombiano alcanzó la gran final, la cual perdió con Argentina.

La influenciadora relató que antes de que el grupo de jugadores se concentrara sostuvo algunas citas y encuentros con el deportista.

Zapata, que aseguró haber tenido una "conexión" con el futbolista, agregó que la comunicación se mantuvo por varios días a través de videollamadas, lo que sirvió para que se conocieran mejor y ampliaran la relación.

Ante el asombro de sus compañeros en La Casa de Los Famosos, la empresaria relató que luego de la Copa América compartió algunos días más con el futbolista en la ciudad de Medellín hasta que este se tuvo que desplazar para sumarse a los trabajos con su club.

En este apartado, Mariana Zapata dio una pista contundente sobre quién podría ser el jugador, ya que manifestó que se desempeñaba en Argentina.

Zapata, que aceptó una invitación del deportista para acompañarlo unos días en Argentina, también contó que este tiene una hija, estaba casado, pero en proceso de divorcio.

Finalmente, la influenciadora afirmó que el jugador le pidió que juntaran sus vidas e iniciaran una relación formal, pero al recibir mensajes de la que supuestamente era la pareja del deportista desistió de continuar con la comunicación.

Ante esta revelación, muchos seguidores de La Casa de Los Famosos y de la Selección Colombia han empezado a especular con el nombre del futbolista que ha vestido la camiseta tricolor, y que estaría involucrado en la situación.