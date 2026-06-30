Messi apareció junto a Spider-Man y el video revolucionó las redes

Lionel Messi volvió a sorprender fuera de las canchas. En medio de su participación en el Mundial 2026, el capitán de la selección argentina apareció como protagonista de un nuevo comercial de "Spider-Man: Un nuevo día", la próxima película del superhéroe de Marvel, compartiendo escena con el actor británico Tom Holland.

La pieza publicitaria, lanzada por Sony Pictures, reúne a dos de las figuras más reconocidas del deporte y el cine en una producción con tintes de humor.

Todo comienza cuando Holland, quien interpreta a Peter Parker en la franquicia, se encuentra con Messi y, visiblemente sorprendido, le pregunta: "¿Sos Messi?". El astro argentino responde afirmativamente mientras la conversación da paso a una divertida interacción.

Lionel Messi protagonizó un llamativo spot de Spider-Man junto a Tom Holland en plena Copa del Mundo

Minutos después hace su aparición Spider-Man, quien intenta conversar con el campeón del mundo. Sin embargo, Messi no logra entender por completo lo que le dice el superhéroe, lo que provoca una serie de situaciones cómicas antes de que ambos emprendan un recorrido por las calles de Nueva York, con el Hombre Araña balanceándose entre los edificios.

El comercial no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron el inesperado encuentro entre Messi y Tom Holland.

Aunque algunos usuarios cuestionaron los efectos visuales utilizados en la producción, la campaña cumplió con su propósito de generar expectativa alrededor del estreno de la nueva película.

Esta aparición se suma a la intensa agenda publicitaria que ha acompañado a Messi durante el Mundial 2026 y confirma, una vez más, el alcance global de su imagen. "Spider-Man: Un nuevo día" llegará a los cines el próximo 30 de julio y promete ser uno de los grandes estrenos del año.