“No tienen ni canciones para cantar”: Colapinto encendió la rivalidad con España

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 sigue dejando reacciones en distintas figuras del deporte. Esta vez fue el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, quien no ocultó su frustración por la caída de la Albiceleste y lanzó duras críticas contra algunos aficionados españoles y parte de la prensa, luego de los festejos por el título conseguido por la selección ibérica.

En la antesala del Gran Premio de Hungría, el piloto de Alpine fue consultado por ESPN sobre el impacto que le dejó la final, en la que España se impuso 1-0 a Argentina. Lejos de bajar el tono, Colapintov

“Sigo re caliente, ya estaba mejor, me había recuperado y venir acá lleno de estas gentes... Ahora de golpe se las ponen (las camisetas) cuando ganan, no se las ponen antes, es una vergüenza. No tienen ni canciones para cantar, aparte estaban quemando una cosa argentina, la camiseta de Messi le prendían fuego”, afirmó.

Las declaraciones del argentino llegaron en una jornada especial, ya que compartió la conferencia de prensa oficial con dos referentes del automovilismo español: Carlos Sainz, piloto de Williams, y Fernando Alonso, bicampeón del mundo con Aston Martin.

Franco Colapinto arremetió contra aficionados españoles tras la final del Mundial: “No tienen ni canciones para cantar”

A pesar de estar acompañado por ambos competidores, Colapinto mantuvo su postura y volvió a referirse al comportamiento de algunos seguidores de España tras la consagración mundialista.

“Espero que España se ponga un poco más creativa con las canciones, son un poco aburridas... Parece que somos enemigos ahora, no me gusta ver este desenlace con gente quemando camisetas de Messi”, manifestó.

Aunque sus palabras estuvieron dirigidas a un sector de la afición y no a los pilotos españoles, sus declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde se dividieron las opiniones entre quienes respaldaron su defensa de Lionel Messi y quienes consideraron excesivo el tono de sus críticas.

La final del Mundial entre España y Argentina no solo dejó un nuevo campeón del mundo, sino también un ambiente de rivalidad que se ha trasladado a otros escenarios deportivos.