Noche de terror en Finlandia: Aficionados quemaron su estadio

Una de las escenas más impactantes del fútbol mundial ocurrió en Finlandia. Tras confirmarse el descenso del FC Haka, uno de los clubes más tradicionales del país, un grupo de hinchas reaccionó con violencia extrema y prendió fuego a parte del estadio Tehtaan kentta, generando daños devastadores y dejando al club en una crisis aún más profunda.





Un gigante en ruinas: descenso y caos en Valkeakoski

El FC Haka no es un equipo cualquiera:

9 títulos de liga

12 Copas nacionales

Participaciones históricas en Champions League

Y aun así, el 2025 terminó siendo uno de los peores años de su historia. Con apenas 17 puntos, el club finalizó último en el Grupo B de la Veikkausliiga y descendió a la segunda división.

Horas después de confirmarse la caída, el domingo 7 de diciembre, un grupo de aficionados llegó al estadio Tehtaan kentta, con capacidad para 5.300 espectadores, y desató un incendio en una de las tribunas.

Las imágenes mostraron cómo las llamas consumían rápidamente la estructura, mientras los bomberos luchaban por detener el desastre. La tribuna quedó reducida a cenizas, y parte del césped sintió también el impacto del fuego.









Tres menores arrestados: uno confesó ser el autor

La Policía finlandesa actuó de inmediato y confirmó la captura de tres menores de edad.

Uno de ellos, un adolescente de 15 años, confesó haber iniciado el incendio.

El club y las autoridades ya analizan responsabilidades adicionales, pues los daños podrían superar cifras difíciles de asumir para un equipo que ya atraviesa un duro golpe deportivo y económico.





El lamento del club: “No necesitábamos esto”

El director del Haka, Marko Larsson, habló con medios locales y fue contundente:

“Es evidente que no necesitábamos esto. Ya hemos recibido mucha ayuda de la gente y seguiremos necesitándola. Aún no se ha evaluado el coste total, pero será significativo”.

El club también emitió un comunicado oficial:

“El campo Tehtaan ha sufrido un golpe enorme. La tribuna quedó destruida por el incendio y parte del césped está inutilizable”.





Un golpe al corazón de su historia

El incendió no solo destruyó infraestructura, sino un símbolo.

El Tehtaan kentta fue escenario de la mejor época del Haka, especialmente en los años 80, cuando el club llegó incluso a competir en torneos europeos con regularidad.

Hoy, el gigante finlandés enfrenta un doble desafío:

•reconstruir un estadio que ardió por manos de sus propios hinchas

•levantarse desde la segunda división tras una temporada para el olvido.

Un cierre de año amargo para un club histórico y para todo el fútbol de Finlandia, que mira con preocupación lo sucedido en Valkeakoski.