Por una Navidad sin Hambre: una campaña para que ningún colombiano quede atrás

En Colombia, el hambre sigue siendo una realidad silenciosa que afecta a millones de

hogares. En un país donde 19,2 millones de personas no logran acceder a una dieta

suficiente y nutritiva, esta Navidad llega marcada por un desafío urgente: garantizar que

ninguna familia pase hambre durante las fiestas.





Por eso, RCN Radio, RCN Televisión y el Diario La República se unieron con la Red de Bancos

de Alimentos de Colombia (ABACO) para impulsar la campaña “Por una Navidad sin

Hambre”, cuyo propósito es movilizar al país en un acto masivo de solidaridad.





La situación sigue siendo crítica, pues uno de cada tres hogares con niños menores de cinco

años sufre desnutrición crónica, condición que afecta su aprendizaje, salud y oportunidades

futuras. Solo en lo corrido del 2025, 136 niños han muerto por causas asociadas a la falta de

alimentos.





Ante esta realidad, la campaña invita a todos los colombianos a donar dinero o alimentos

para que miles de familias vulnerables en todo el país se vean beneficiadas. Las donaciones

pueden hacerse a través del portal www.navidadsinhambre.com, mediante PSE, Wompi y

tarjetas de crédito. Además, pueden comprar mercados en lugares como ARA y Makro, que

se unieron para facilitar la gran contribución.





Toda la operación será gestionada por ABACO, que agrupa 26 Bancos de Alimentos en las

principales ciudades y atiende cada año a 1.4 millones de personas vulnerables. La campaña

que está vigente desde el 18 de noviembre y permanecerá activa hasta el 24 de diciembre,

tendrá reportes semanales de avances y nuevos aliados.





En esta Navidad, la invitación es simple pero poderosa: Sé parte de un país entero que se

une para transformar la vida de miles de colombianos.