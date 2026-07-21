¿Qué le dijo la princesa Leonor a Ferran Torres? El video causa furor en redes

La celebración de España por la conquista del Mundial de 2026 dejó imágenes inolvidables dentro y fuera del campo. Después de la multitudinaria fiesta en las calles de Madrid, los campeones cumplieron con la tradicional visita al Palacio de la Zarzuela, donde fueron recibidos por los reyes Felipe VI y Letizia.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados no ocurrió durante los discursos, sino en un breve intercambio entre la princesa Leonor y Ferran Torres.

El delantero del Barcelona, autor del gol que le dio a España la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final, saludó a la familia real cuando la heredera al trono aprovechó para hacerle una pregunta que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El curioso cruce entre la princesa Leonor y Ferran Torres tras el título mundial: una promesa que no olvidó

Aunque Ferran Torres parece haber descartado cumplir con su apuesta, varios de sus compañeros sí deberán responder a los compromisos que hicieron durante el torneo.

Entre las promesas más llamativas figura la de Marc Cucurella, Álex Baena, Borja Iglesias y Yeremy Pino, quienes se comprometieron a tatuarse el rostro del seleccionador Luis de la Fuente tras conquistar el título.

Por su parte, Lamine Yamal prometió dejarse crecer la barba y el bigote durante tres semanas y sortear un centenar de auriculares entre sus seguidores, mientras que Gavi y Pedri aseguraron que cambiarán radicalmente el color de su cabello.

Más allá de las bromas y las apuestas, el espontáneo diálogo entre la princesa Leonor y Ferran Torres terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más simpáticas de la celebración del segundo título mundial conseguido por España.

La princesa Leonor dejó en aprietos a Ferran Torres con una inesperada pregunta

Aunque inicialmente circularon rumores sobre un supuesto piropo de la princesa hacia el atacante español, las imágenes permitieron aclarar lo que realmente ocurrió.

"¿No te ibas a rapar el pelo?"

La frase hacía referencia a una promesa que Ferran Torres había realizado antes del Mundial. El delantero aseguró que, si España levantaba el trofeo, se raparía completamente el cabello como parte de una apuesta.

La respuesta del futbolista fue igual de breve y contundente.

"No, no".

El momento provocó sonrisas entre los presentes y dejó en evidencia que la princesa Leonor siguió de cerca el recorrido de la Selección Española durante la Copa del Mundo, recordando incluso una de las promesas más comentadas del plantel.