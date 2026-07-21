¿Qué tienen en común Shakira, Lewis Hamilton y Kylian Mbappé? La cantante lo contó

Shakira volvió a sorprender al revelar un detalle desconocido sobre la realización del videoclip de "Dai Dai", una de las canciones de su más reciente producción. La artista colombiana confesó que recurrió a Lewis Hamilton para contactar al futbolista Kylian Mbappé, quien terminó participando en el proyecto musical.

Con esta anécdota, Shakira mostró que detrás de las grandes producciones musicales también existen historias inesperadas.

En este caso, la gestión de Lewis Hamilton fue determinante para que el campeón de la velocidad y una de las mayores estrellas del fútbol europeo terminaran unidos en un mismo proyecto, demostrando cómo la música y el deporte pueden encontrarse gracias a las relaciones construidas fuera de los escenarios.

Shakira reveló el inesperado papel de Lewis Hamilton para lograr la participación de Mbappé en "Dai Dai"

Durante una entrevista, la barranquillera explicó a medios brasileños que sabía de la amistad entre el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 y la estrella del fútbol francés. Por esa razón, decidió pedirle ayuda al piloto británico para hacer llegar la invitación al atacante.

Según contó Shakira, Hamilton aceptó colaborar sin inconvenientes y actuó como intermediario entre ambas figuras.

El piloto conversó con Mbappé y posteriormente facilitó el contacto para que la cantante pudiera hablar directamente con el delantero y coordinar su aparición en el videoclip.

La inesperada conexión entre Shakira, Lewis Hamilton y Kylian Mbappé salió a la luz

La revelación dejó ver la estrecha relación que existe entre tres de las personalidades más reconocidas del deporte y la música a nivel mundial.

Aunque en los últimos años Shakira y Lewis Hamilton fueron relacionados en varias ocasiones debido a su cercanía en diferentes eventos públicos, esta vez el británico apareció como una pieza clave para concretar una colaboración artística.

La historia también confirma el vínculo de amistad entre Hamilton y Mbappé, una relación que la cantante aprovechó para hacer realidad una idea que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del video de "Dai Dai".

La participación del delantero francés generó gran expectativa entre los seguidores de Shakira y del propio Mbappé, al tratarse de una colaboración poco habitual entre una de las máximas figuras del fútbol mundial y una de las artistas latinas más influyentes de las últimas décadas.