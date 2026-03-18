RCN presentó su oferta de medios para el cubrimiento de la Copa del Mundo 2026

RCN Radio, el Canal RCN y Win Sports presentaron este miércoles 18 de marzo la gran oferta multiplataforma para el cubrimiento de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, en la que se contará con el cubrimiento de los 125 partidos.

Adicionalmente, el ecosistema de RCN y Win Sports le ofrecieron a sus clientes, agencias y anunciantes la propuesta para el resto del calendario deportivo de la temporada 2026.

Oferta Copa del Mundo de la FIFA 2026

En la oferta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se presentaron los 35 partidos que tendrán transmisión a través de la señal abierta del Canal RCN, además de los 65 encuentros que se podrán vivir por la seña de LA FM y RCN Radio.

También se expusieron las más de 25 transmisiones únicas por la señal de Win Sports.

Las transmisiones de los partidos se suman a los contenidos exclusivos y diferenciales que se podrán disfrutar por las Apps del Canal RCN, RCN Radio y Win Play.

Al respecto, Hennio García, Gerente Nacional de Ventas de RCN, destacó el impacto que podrá tener el cubrimiento de la Copa del Mundo.

"Tenemos el máximo cubrimiento para que las marcas tengan el mayor impacto alrededor del Mundial”, dijo.

Seguidamente, Andrea Guerrero, Presidente de Win Sports, aseguró que esta será la oferta más integral del mercado, la cual será recordada por la audiencia.

"Nos convertimos en la oferta más integral del mercado, encontrando la convergencia entre lo digital y lo análogo para ofrecer a nuestros clientes más allá de la pauta, un espacio en el cual puedan verse y sean recordados por todas nuestras audiencias”, explicó.

A su turno, Juan Felipe Cadavid, director de deportes de RCN Radio, destacó el equipo de trabajo que será encargado del cubrimiento de la Copa del Mundo.

"Vamos a tener para todos los gustos, desde la tradición, la credibilidad y la experiencia de Hernán Peláez y Ricardo Henao, un grupo intermedio con Eduardo Luis y Juan Felipe Cadavid, la irreverencia de Martín De Francisco, es un grupo completo entre RCN Radio, el Canal RCN y Win Sports, tenemos un equipo ganador", afirmó.

Además de la Copa del Mundo

Además de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el ecosistema de RCN transmitirá eventos coom el Giro de Italia, el Tour de Francia, Vuelta a España, Mundial Sub20 Femenino, Vuelta Cataluña, Panamericanos de Ruta, Vuelta ParisRoubaix, Conmebol Sub17 Masculina, Liga de Naciones Femenina, Tour Auvergne-Rhône-Alpes y más.