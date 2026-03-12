Ronaldinho, en Netflix: ¿Cuándo se estrena el documental del futbolista brasileño?

La historia de Ronaldinho llegará a la pantalla. Netflix anunció el estreno de una serie sobre la vida y carrera del legendario futbolista brasileño, uno de los jugadores más talentosos y carismáticos de su generación.

La producción, de tres episodios, incluye imágenes inéditas y testimonios de figuras como Messi y Neymar

El proyecto buscará mostrar el lado deportivo y personal de Ronaldinho, recordando su impacto en el fútbol mundial y su legado dentro del juego.

Netflix anunció el lanzamiento documental dedicado a explorar la esencia del fútbol brasileño, una producción que promete recorrer desde el brillo de las grandes estrellas hasta las raíces populares del deporte en las canchas de barrio.

Netflix estrenará el 16 de abril de 2026 una miniserie documental titulada Ronaldinho: The One and Only (o Ronaldinho Gaúcho), la cual repasa la carrera del astro brasileño, desde sus inicios en Gremio hasta la gloria mundial. La producción, de tres episodios, incluye imágenes inéditas y testimonios de figuras como Messi y Neymar.

El documental narra, con irreverencia y ligereza, la trayectoria del astro Ronaldinho Gaúcho a través de historias poco conocidas y testimonios inéditos.

La producción se estrenará el 16 de abril y repasará momentos clave de su trayectoria, desde sus inicios en Brasil hasta su etapa de gloria en clubes y con la selección.