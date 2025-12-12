Shakira se habría'reconciliado' con Piqué: así llevan su nueva relación





La evolución en la relación entre Shakira y Gerard Piqué ha sorprendido tanto al mundo del entretenimiento como al entorno del fútbol, especialmente porque después de años de tensiones mediáticas, ambos parecen haber encontrado un punto de equilibrio centrado exclusivamente en sus hijos.

En medio de este cambio positivo, resulta llamativo cómo, tras numerosas polémicas públicas, discusiones legales y una separación que acaparó titulares globales, la colombiana y el español han optado por dejar atrás la frialdad y el hermetismo.

Según reportes recientes, la artista barranquillera y el exdefensa catalán se comunican de manera más fluida y se habrían reconciliado en el ámbito personal, lo que representa un giro relevante frente a los años de distanciamiento absoluto.

A partir de lo expuesto por medios especializados, se sabe que la comunicación entre ambos ya no pasa por terceros ni por abogados, como sucedía en los momentos más tensos. Por el contrario, ambos dialogan directamente por WhatsApp, lo que demuestra un avance significativo en la manera en que gestionan la crianza compartida.

Incluso hace solo unas semanas, Shakira reconoció una cualidad del exjugador que llamó la atención del público. Al referirse a la fuerte disciplina que siempre caracterizó a Piqué como atleta, la colombiana expresó que él era “muy disciplinado”, un comentario que para muchos marcó un quiebre con la postura distante que mantenía desde la ruptura.

Por otro lado, para quienes siguen el universo deportivo, la figura de Piqué ha sido sinónimo de liderazgo y compromiso durante su paso por el FC Barcelona y la selección española. Por eso no deja de ser interesante que, aun después del final de su relación sentimental, su excompañera sentimental destaque públicamente un rasgo que lo acompañó durante toda su trayectoria profesional.

Es evidente que este nuevo ambiente contrasta de manera radical con los momentos más oscuros de su separación. Hubo disputas por bienes, trámites legales extensos y una exposición prolongada en redes sociales y programas de entretenimiento.

Sin embargo, las últimas decisiones, como la liquidación de propiedades compartidas y la venta definitiva de su antigua vivienda en Barcelona, han allanado el camino hacia un trato más funcional.

El nuevo capítulo entre Shakira y Piqué no implica una reconciliación sentimental, pero sí una reconstrucción del diálogo, basada en el respeto y la responsabilidad compartida por el cuidado de sus hijos.