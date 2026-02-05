El KPO, Teo Gutiérrez y Berry el letrado protagonizan un nuevo éxito musical. El tema, previo al Carnaval de Barranquilla, cuenta con la presencia del jugador y estrella del Junior.

Teo tuvo permiso de Alfredo Arias para no viajar al último partido del Junior

Junior consiguió un triunfo valioso al imponerse 3-2 frente a Pereira en un duelo exigente disputado en Armenia, resultado que dejó buenas sensaciones en lo deportivo. Sin embargo, fuera de la cancha, la atención se centró en la ausencia de Teófilo Gutiérrez, situación que generó múltiples versiones durante la jornada.

Ante las especulaciones, el técnico Alfredo Arias explicó, fue el propio futbolista quien solicitó no viajar por un asunto personal, petición que fue comprendida y aceptada por el cuerpo técnico sin mayores contratiempos.

El entrenador también se refirió a la circulación de informaciones sin sustento y manifestó su inconformidad con algunas publicaciones que alimentaron rumores alrededor del delantero.

Teo Gutiérrez: "¡Ay! Mami, se apareció la mochila y ahora emperfumada"

Mochila, mochile, Mochila, mochile

Oye, Towers, la DJ Andrés. Perfume mochila la mochila la nube

Esa mochila me tiene en la nube, mochila me viene la nube. Y si se pierde la mochila se compra otra.

Teófilo Gutiérrez volvió a sorprender fuera de las canchas: en esta ocasión con su canción "La Mochila"

El delantero del Junior debutó en la música como intérprete de champeta con la canción ‘La Mochila ’, cuyo video fue difundido en redes sociales. En la producción, Teo canta, baila y actúa junto a DJ K-po y El Berry Letrado, referentes del género urbano. Con la camiseta rojiblanca y una mochila azul como símbolo, el atacante se suma a la lista de futbolistas que exploran el mundo musical, confirmando que el balón y los micrófonos no están tan lejos.