Tom Holland lo tiene claro: “Prefiero que Tottenham gane la liga a que yo gane un Oscar”

Tom Holland volvió a demostrar que su corazón está con el Tottenham. El reconocido actor británico, uno de los aficionados más famosos del club londinense, sorprendió al revelar que estaría dispuesto a renunciar a uno de los mayores reconocimientos de Hollywood con tal de ver a los 'Spurs' conquistar la Premier League.

Durante una entrevista con The Times, realizada en el marco de la promoción de su nueva película La Odisea, Holland fue consultado sobre sus prioridades y no dudó cuando tuvo que elegir entre un posible premio Óscar y un título para el equipo de sus amores.

“Prefiero que los Spurs ganen la liga a que yo gane un Oscar. Creo que sería increíble, podría vivirlo con mi hermano, con mis amigos… Sería un milagro”, aseguró el actor.

La respuesta refleja el vínculo que Holland mantiene desde hace años con el Tottenham, una pasión que ha mostrado públicamente en diferentes escenarios y que incluso ha llevado a convertirlo en uno de los rostros más reconocibles del club fuera del fútbol.

Tom Holland pone al Tottenham por encima de Hollywood: su contundente confesión

Para Holland, ser hincha del Tottenham también ha significado aprender a convivir con las decepciones. El actor reconoció que acompañar al conjunto londinense durante tantos años ha sido una auténtica prueba de resistencia emocional.

“Creo que ser fanático del Tottenham me ha enseñado resiliencia. Tottenham nunca ha ganado nada y apoyarlos es increíblemente difícil”, manifestó.

Su declaración adquiere mayor significado por la histórica dificultad del club para conquistar los grandes títulos del fútbol inglés. Precisamente por eso, Holland considera que una eventual Premier League tendría un valor emocional incluso superior a cualquier reconocimiento individual que pueda conseguir en su carrera cinematográfica.

Entre un Óscar y la Premier del Tottenham, Tom Holland ya eligió

La pasión del actor por el fútbol no es nueva. En el pasado también ha hablado sobre la dolorosa derrota del Tottenham frente al Liverpool en la final de la Champions League de 2019, disputada en Madrid.

Mientras su carrera en Hollywood continúa en ascenso, Holland mantiene intacta su fidelidad a los Spurs. Para él, un Óscar puede esperar, pero una Premier League del Tottenham sería un momento irrepetible para compartir con su familia y sus amigos.

Y en el mundo de los aficionados del club londinense, acostumbrados a esperar, esa ilusión sigue intacta.