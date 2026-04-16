[VIDEO] Alexander Zverev demostró su amor por el Bayern: calentamiento modo bávaro

Alexander Zverev volvió a mezclar sus dos grandes pasiones en el ATP 500 de Múnich. Antes de disputar su compromiso de dobles este 16 de abril de 2026, el número uno alemán apareció en la zona de calentamiento con una camiseta del FC Bayern Munich, dejando claro una vez más su reconocido fanatismo por el gigante bávaro.

No es la primera vez que el tenista tiene acercamientos con otros deportes, con el baloncesto ha sido asistente frecuente de la NBA. Con el fútbol, su amor por el club y por el deporte son evidentes en sus redes sociales, incluso, con los sudamericanos, teniendo acercamientos con clubes como el Flamengo y Boca Juniors.

Bayern derrotó 6-4 al Real Madrid en los cuartos de final: Zverev aprovechó la localía del torneo

El guiño futbolero no se tradujo en éxito deportivo dentro de la pista. Más tarde, Zverev disputó los octavos de final de dobles junto al brasileño Marcelo Melo, pero la dupla cayó ante los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul con parciales de 6-3 y 6-3.

La jornada, no obstante, tuvo un contexto ideal para el alemán fuera del tenis. Horas antes, la prensa germana celebraba la clasificación del Bayern a semifinales de la UEFA Champions League tras derrotar 4-3 al Real Madrid en un duelo calificado como “absoluto espectáculo”.

Zverev es hincha del Bayern Múnich y en varias ocasiones le ha expresado su apoyo

La imagen no pasó desapercibida entre los aficionados presentes en el torneo, disputado en suelo muniqués, una ciudad profundamente identificada con el club rojiblanco. Zverev, nacido en Hamburgo, nunca ha ocultado su simpatía por el Bayern y en varias oportunidades ha mostrado públicamente su vínculo emocional con la institución más ganadora del fútbol alemán.

No es la primera vez que el tenista utiliza la camiseta del Bayern en escenarios importantes. Ya lo había hecho durante el US Open 2019, cuando calentó antes de uno de sus partidos con la casaca que entonces llevaba el dorsal de Javi Martínez. También en 2021 visitó al plantel en el Allianz Arena, donde recibió una camiseta firmada por Manuel Neuer.