Video | "¡Se quemó, el brujo se quemó!": la insólita fiesta que se armó tras eliminar a Ghana

La clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se robó las redes sociales. Más allá del triunfo 1-0 sobre Ghana con gol de Jhon Arias, los protagonistas de una de las escenas más curiosas de la jornada fueron los hinchas colombianos y Nana Kwaku Bonsam, el popular "brujo" ghanés que había acompañado a su selección durante el torneo.

Lejos de la tensión propia de una eliminación mundialista, el personaje africano terminó completamente integrado a la celebración de los aficionados cafeteros en los pasillos del Arrowhead Stadium de Kansas.

Lo que comenzó como una serie de bromas terminó convirtiéndose en una fiesta improvisada, con cánticos, abrazos y hasta tragos compartidos.

El inesperado fichaje de Colombia: así terminó celebrando el brujo de Ghana

En los videos que rápidamente se hicieron virales se observa a Nana Kwaku Bonsam rodeado por decenas de colombianos, quienes entre risas comenzaron a cantar: "¡El brujo es colombiano, el brujo es colombiano!".

Así como lo referenció el diario El Colombiano, minutos después, el ambiente subió aún más de tono cuando algunos aficionados le ofrecieron aguardiente y el ghanés aceptó entre sonrisas, mientras seguía bailando con la camiseta amarilla a su alrededor.

La escena dejó atrás cualquier rivalidad deportiva. Incluso el llamado "hechicero" respondió con humor, lanzó al aire sus tradicionales "polvos mágicos" y aceptó las bromas de quienes le recordaban que su magia no había podido evitar la eliminación de Ghana.

Ni la magia funcionó: el brujo de Ghana terminó celebrando con Colombia

Las imágenes despertaron miles de comentarios en redes sociales, donde los usuarios destacaron el ambiente festivo de la hinchada colombiana. "Colombia somos lo máximo", escribió un aficionado, mientras otro resumió el momento con una frase que se repitió en diferentes plataformas: "Solo en Colombia pasan estas cosas".

La celebración terminó con el supuesto brujo cargado en hombros por varios hinchas, convertido en un integrante más de la fiesta tricolor.

En cuestión de minutos pasó de ser uno de los símbolos de la ilusión ghanesa a un invitado de honor de la celebración colombiana, protagonizando una de las postales más llamativas y pintorescas de lo que va del Mundial 2026.

Mientras la Selección de Néstor Lorenzo ya piensa en su próximo reto, la afición volvió a demostrar que también sabe ganar con alegría, humor y un toque de irreverencia.