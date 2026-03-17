¡A la final del Clásico Mundial! Venezuela remontó y doblegó a Italia

La gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará el martes 17 de marzo a las 07:00 p. m. (hora de Colombia) en el loanDepot Park de Miami. Venezuela avanzó al gran partido al derrotar a Italia, jugarán en partido inédito contra Estados Unidos, que viene de perder la final 2023.

Estados Unidos hizo valer los dos jonrones conectados por Gunnar Henderson y Roman Anthony en la cuarta entrada para derrotar por 2-1 a República Dominicana y avanzar por tercera vez consecutiva a la final del Clásico Mundial de Béisbol.

En un emotivo partido jugado en el estadio Loan Depot Park de Miami, la tensión se vivió de principio a fin y la última acción quedó envuelta en polémica cuando el juez vio strike tras el lanzamiento de Mason Miller que dejó out al ambidextro dominicano Geraldo Perdomo y selló la victoria estadounidense.

Italia había eliminado a Puerto Rico con un triunfo por 8-6, mientras que Venezuela derrotó por 8-5 a Japón, el campeón defensor. Estados Unidos cayó contra Japón en la final de 2023 por 2-3 y en la de 2017 apabulló a Puerto Rico por 8-0.

Estados Unidos exhibió en el diamante de Miami la calidad de estrellas como Aaron Judge y Bryce Harper e hizo un juego inteligente en el que pudo contener la batería dominicana representada en Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto.

Venezuela perdía en la quinta entrada 2-1 contra Italia; sin embargo, su experiencia le permitió remontar y ponerse 4-2 en la séptima entrada, el partido daba la vuelta y los sudamericanos en el estadio vibraban con el juego.