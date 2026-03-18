¡Agresiva y resiliente! Camila Osorio avanzó en el WTA 1.000 de Miami

La colombiana Camila Osorio se impuso este martes a la checa Katerina Siniakova y se clasificó para la segunda ronda del WTA 1.000 de Miami (Estados Unidos), mientras que la brasileña Beatriz Haddad Maia cayó eliminada.

Ascenso de Osorio en el Ranking WTA: casilla 58, se acerca al TOP 50

Terminó el Masters de Indian Wells para Emiliana Arango y para María Camila Osorio que eran la cuota colombiana en la competencia tenística antes de pasar a los Grand Slams más importantes del 2026. Camila logró pasar dos rondas, mientras que Emiliana cayó en primera fase.

Camila Osorio enfrentó en el primer partido a Sloane Stephens en un juego que se resolvió en dos sets para la colombiana (4-6 y 1-6). Luego, en la ronda de 64 enfrentó a Iva Jovic, otra anfitriona en su camino y lo sobrepasó en tres sets (6-4, 6-7 y 3-6).

Camila Osorio avanza de ronda en Miami

En la siguiente fase tuvo a Naomi Osaka cayendo con la japonesa en tres sets (1-6, 6-3 y 1-6). Con este desempeño, la cucuteña logró subir escalones en la clasificación WTA quedando en la casilla 58 ascendiendo tres puestos a comparación del anterior ranking.

Osorio, número 58 del mundo, se deshizo de Siniakova (n.42) por 6-1 y 6-4 en 1 hora y 19 minutos del partido. La colombiana se medirá en segunda ronda a la también checa Karolina Muchova (n.13).

Osorio se mostró agresiva y resiliente. La colombiana convirtió 3 de las 4 bolas de 'break' que tuvo y defendió 8 de las 9 que enfrentó.

La cucuteña llega a Miami tras haber disputado la tercera ronda en Indian Wells, donde cayó eliminada a manos de la japonesa Naomi Osaka (n.15) en tres sets.