Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Copa América

Argentina vs Ecuador EN VIVO, 28 de enero: hora y canal Copa América de Futsal

La selección de Argentina busca la clasificación a la ronda semifinal de la Copa América de Futsal.
Daniel Zabala
Argentina en la Copa América de futsal
Argentina vs Ecuador EN VIVO, 28 de enero: hora y canal Copa América de Futsal // Conmebol

Continúan este miércoles 28 de enero las acciones de la Copa América de Futsal que tiene sede en el Estadio COP Arena - Óscar Harrison en Luque, Paraguay.

Por el grupo A se enfrentarán las selecciones de Argentina y Ecuador, en duelo en el que se podría definir la clasificación de un semifinalista.

Copa América de Futsal: resultados fecha 3 y tabla de posiciones

Lea también

Copa América de Futsal: resultados fecha 3 y tabla de posiciones

Se trata del equipo argentino, que antes de disputar la última fecha de la fase de grupos, se ubica en la segunda posición con 4 puntos.

Argentina empata en unidades con Uruguay y para conseguir el boleto a la ronda semifinal deberá derrotar a Ecuador y esperar que Uruguay y Paraguay empaten.

A QUÉ HORA Y CÓMO VER EL PARTIDO ENTRE ARGENTINA VS ECUADOR EN LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL 2026 ESTE MIÉRCOLES 28 DE ENERO

El partido entre Argentina vs Ecuador que se jugará el miércoles 28 de enero en Luque, Paraguay se desarrollará a partir de las 15:00 de la tarde en horario de Perú y Ecuador y a las 17:00 de la tarde de Paraguay y Argentina. Se podrá ver por la app del Canal RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE PERÚ VS ECUADOR

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

México: 14:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00

En esta nota

Copa América Selección Argentina Selección Ecuador Selección de Uruguay Selección de Paraguay Fútbol Argentino