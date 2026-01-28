Argentina vs Ecuador EN VIVO, 28 de enero: hora y canal Copa América de Futsal

Continúan este miércoles 28 de enero las acciones de la Copa América de Futsal que tiene sede en el Estadio COP Arena - Óscar Harrison en Luque, Paraguay.

Por el grupo A se enfrentarán las selecciones de Argentina y Ecuador, en duelo en el que se podría definir la clasificación de un semifinalista.

Se trata del equipo argentino, que antes de disputar la última fecha de la fase de grupos, se ubica en la segunda posición con 4 puntos.

Argentina empata en unidades con Uruguay y para conseguir el boleto a la ronda semifinal deberá derrotar a Ecuador y esperar que Uruguay y Paraguay empaten.

A QUÉ HORA Y CÓMO VER EL PARTIDO ENTRE ARGENTINA VS ECUADOR EN LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL 2026 ESTE MIÉRCOLES 28 DE ENERO

El partido entre Argentina vs Ecuador que se jugará el miércoles 28 de enero en Luque, Paraguay se desarrollará a partir de las 15:00 de la tarde en horario de Perú y Ecuador y a las 17:00 de la tarde de Paraguay y Argentina. Se podrá ver por la app del Canal RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE ARGENTINA VS ECUADOR

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

México: 14:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00