Barranquilla le abriría las puertas a la IndyCar: todo estaría encaminado

Durante los últimos años, Barranquilla se ha estado dispuesta a abrir sus puertas para el automovilismo a nivel mundial, pues así lo ha dejado ver Alejandro Char, alcalde de la ciudad, y que estaría haciendo las respectivas gestiones para que una de las carreras más importantes del mundo llegue a territorio nacional.

Luego de la visita de Juan Pablo Montoya a la capital del Atlántico, se conoció que, aunque el sueño de Fórmula 1 sigue vigente, Barranquilla estaría muy cerca de tener uno de los eventos más relevantes del automovilismo a nivel mundial, incentivando a la gente para que esté más pendiente del deporte a motor.

Barranquilla cerca de organizar un GP de IndyCar

El encargado de dar a conocer la gran noticia para Colombia fue Alejandro Char, quien en diálogos con el diario El Heraldo confirmó que Barranquilla está en proceso de organizar el GP de Indycar, y todo estaría dado para que la noticia se pueda entregar a finales del primer semestre del 2026.

“Vamos por un buen camino. Se ha venido trabajando de la mano con las personas que organizan el tema. Yo espero darles esa noticia a los barranquilleros antes que termine este semestre. La realidad es que la ciudad está a punto de organizar un Gran Premio de IndyCar”, aseguró el alcalde.

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Además, agregó: “Se están revisando varios detalles, pero tenemos muchas esperanzas en eso. Vamos por buen camino, vamos avanzados (…) Son rutas urbanas. El malecón sería el eje central. En esos detalles también estamos trabajando. Tendremos esos puntos más concretos en las próximas semanas”.

Barranquilla sigue soñando con la F1

Cabe mencionar que la intención de realizar el GP de Indycar en Barranquilla no frena a que la capital de Atlántico siga soñando con ser parte de las ciudades que alberguen la F1 en un futuro, pues Char aseguró que organizar una carrera hará que los ojos se centren en la ‘Arenosa’.

“Lo que hace es consolidar a Barranquilla como una capital del automovilismo”, aseguró el mandatario.