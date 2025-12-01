Bogotá entre las mejores ciudades del mundo gracias a la Ciclovía

Bogotá volvió a ser noticia en el panorama global. La capital colombiana alcanzó el puesto 51 entre las mejores ciudades del mundo según el ranking World’s Best Cities 2025, un reconocimiento en el que la Ciclovía, uno de los programas emblemáticos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), tiene un papel determinante.

El informe destacó cómo la apropiación del espacio público, la movilidad activa y la recreación influyen en la calidad de vida urbana, áreas en las que la Ciclovía sigue siendo un referente mundial.

La Ciclovía, protagonista del reconocimiento

De acuerdo con el IDRD, en lo corrido de 2025 la Ciclovía ha llevado a cabo 60 jornadas dominicales y festivas, alcanzando un promedio de 1.813.367 trayectos por día entre ciclistas y peatones.

El 71 % de estos recorridos corresponden a bicicletas y el 26 % a caminantes, consolidándose como un motor de movilidad sostenible y bienestar ciudadano.

Además, a lo largo del año se realizaron 150 actividades complementarias que reunieron a 12.922 participantes. Entre estas destacan los puntos de habilidad en bicicleta, espacios de patinaje, deportes alternativos, ejercicios de equilibrio, jornadas de salud y actividades familiares.

Para Daniel García Cañón, director del IDRD, este logro confirma el impacto social y cultural del programa:

“La Ciclovía no es solo un programa deportivo, sino una plataforma social y cultural que proyecta a Bogotá como una ciudad activa, creativa y comprometida con el bienestar colectivo. Este ranking es un logro de la ciudadanía y de quienes, cada fin de semana, hacen de la Ciclovía un símbolo de identidad bogotana”.

Un modelo global de ciudad activa

El estudio World’s Best Cities destacó elementos clave en los que Bogotá obtuvo una valoración destacada:

• Uso del espacio público

• Experiencia urbana

• Interacción comunitaria

• Calidad de vida

La Ciclovía se reafirma como un ejemplo mundial de innovación social, salud pública, movilidad activa y apropiación ciudadana. Su éxito no solo se refleja en la participación local, sino también en su capacidad para fortalecer el espíritu comunitario y proyectar una ciudad más vibrante y sostenible.

Una ciudad que vive los domingos en bicicleta

El reconocimiento internacional confirma lo que ya sienten miles de ciudadanos cada domingo, Bogotá es una ciudad que se transforma a través de la movilidad activa y la recreación. Con cifras históricas, una oferta ampliada de actividades y una operación fortalecida, la Ciclovía continúa consolidando a la capital como un referente global en calidad de vida urbana.

El mensaje es claro, Bogotá vive mejor en bici, y el mundo ya lo está reconociendo.