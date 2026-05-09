Bogotá se suma a Wings for Life World Run, una carrera global por una causa que transforma vidas

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se unirá a la Wings for Life World Run Bogotá, la versión local de la carrera global que convoca a corredores, caminantes y personas usuarias de silla de ruedas para apoyar la investigación en búsqueda de una cura para las lesiones de médula espinal.

¿Cómo es este evento?

La actividad se desarrollará en el Parque de los Novios. El punto de encuentro será a las 5:30 a. m. y la salida oficial a las 6:00 a. m., en simultáneo con participantes de otros países. En Bogotá habrá recorridos de referencia de 10, 15 y 21 kilómetros.

“Acompañamos este tipo de eventos porque conectan el deporte con una causa que inspira y moviliza a la ciudadanía. Nuestro compromiso es que los parques y escenarios de Bogotá sean espacios vivos, seguros e incluyentes, donde la actividad física, la solidaridad y el encuentro ciudadano tengan un lugar. Por eso seguimos trabajando con estrategias como Mejores Parques y la Ambulancia de Parques, escuchando a la comunidad y atendiendo los espacios que necesitan intervención, con una inversión que ya supera los 100 mil millones de pesos durante esta administración, porque la vida pasa en los parques”, afirmó Daniel García Cañón, director del IDRD.

La relevancia de este evento

El IDRD subraya la relevancia de que Bogotá sea sede de eventos que combinan deporte, solidaridad e impacto social, pues este tipo de jornadas fortalecen la imagen de la ciudad como un territorio activo, inclusivo y comprometido con iniciativas que van más allá de la competencia.

Los usuarios pueden consultar y gestionar los servicios disponibles en los parques —como canchas sintéticas y de grama natural, asadores, piscinas, canchas de tenis, gimnasios y actividades— a través del Portal Ciudadano de la página web del IDRD.

El Instituto valora la participación de las y los bogotanos en esta carrera con propósito, e invita a disfrutar responsablemente del espacio público: cada paso y cada kilómetro aportan a una causa global. En el IDRD, tu bienestar es nuestra misión.