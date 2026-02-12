Caimanes de Barranquilla clasifican a la final de la Serie de las Américas de béisbol

Los Caimanes de Barranquilla siguen haciendo historia en el béisbol internacional al clasificar este jueves 12 de febrero a la gran final de la Serie de las Américas.

El equipo colombiano se impuso a las Águilas Metropolitanas, representantes de Panamá con un cerrado marcador de 6-4.

Ezequiel Zabaleta fue el lanzador que se quedó con la victoria, mientras que Jorge Bautista cargó con la derrota. Pedro García logró el salvamento para Caimanes.

Así fue la victoria de Colombia en la Serie de las Américas de béisbol

Los Caimanes de Barranquilla consiguieron la victoria gracias a las anotaciones de Tito Polo Harold Ramírez, Gabrie Lino (2), Leandro Emiliani y Jesús Marriaga.

Por el equipo panameño se reportaron en el marcador Carlos Mosquera (2), Edgard Muñoz, Jason Paterson.

La novena colombiana utilizó a Luis Pérez, Emilker Guzmán, Elkin Alcalá, Jhon Romero, Yapson Gómez, Ezequiel Zabaleta y Pedro García como los lanzadores que conquistaron la victoria.

Finalmente, los Caimanes lograron un épico triunfo, ya que a pesar de que sacaron ventaja de una carrera en la primera entrada, en el séptimo episodio el marcador estaba favorable a la delegación panameña.

Sin embargo, la ofensiva colombiana reaccionó entre el séptimo y noveno inning, teniendo en cuenta que en este intervalo del juego se anotaron cinco carreras.

Ahora, los Caimanes esperan por el ganador de enfrentamiento entre Cuba contra Venezuela para conocer su rival en la Serie de las Américas de Béisbol 2026.