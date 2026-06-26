Camila Osorio, atenta al regreso de Serena Williams: así quedó el cuadro de Wimbledon

La colombiana Camila Osorio ya tiene definido su panorama para Wimbledon 2026, torneo que comenzará la próxima semana en Londres y que contará con el esperado regreso de una de las mayores leyendas del tenis: Serena Williams.

Aunque la cucuteña no enfrentará a la estadounidense en la modalidad individual, sí aparece vinculada al histórico regreso de la exnúmero uno del mundo.

Serena, quien recibió una invitación especial para disputar el cuadro principal pese a no tener ranking, debutará frente a la australiana Maya Joint, actual número 53 del escalafón mundial.

Camila Osorio ya conoce su rival en Wimbledon y también el reto que tendría si Serena Williams avanza

El regreso de Williams ha generado una enorme expectativa en el All England Club. La estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, no disputaba un partido oficial de individuales desde la tercera ronda del US Open 2022, cuando cayó frente a Ajla Tomljanovic antes de anunciar su retiro.

A sus 44 años decidió volver al circuito y buscará escribir un nuevo capítulo en una de las canchas donde construyó gran parte de su leyenda.

Mientras tanto, Camila Osorio también tendrá participación en el torneo de dobles. La colombiana hará pareja con la argentina Solana Sierra y ambas tendrán un desafío especial, al enfrentarse a Serena Williams y su hermana Venus, quienes también competirán gracias a una invitación de la organización.

Serena Williams volvió y Camila Osorio se cruzará con la leyenda en Wimbledon

El duelo entre las hermanas Williams y la dupla sudamericana se perfila como uno de los grandes atractivos del cuadro de dobles, debido al enorme legado que dejaron Serena y Venus en la disciplina, donde conquistaron múltiples títulos de Grand Slam y medallas olímpicas.

En el cuadro individual femenino, si Serena supera a Joint, podría cruzarse en segunda ronda con la filipina Alexandra Eala y posteriormente tendría un posible enfrentamiento con la vigente campeona de Wimbledon, la polaca Iga Swiatek.

Para Camila Osorio, Wimbledon representa una nueva oportunidad para seguir sumando experiencia en los torneos más importantes del circuito y buscar una destacada actuación sobre el césped londinense.

Antes de ese esperado encuentro de dobles, la colombiana tendrá su estreno en el cuadro individual, programado para el 30 de junio, cuando buscará avanzar frente a la suiza Waltert. Luego, a lo largo de la semana, el 2 de julio, llegará el duelo de dobles.