Camila Osorio, en Wimbledon: así le fue a la colombiana en la segunda ronda

No fue el mejor de los resultados para la representante cafetera en el torneo de Londres, la cucuteña tuvo que pedir asistencia médica durante la segunda manga, Camila Osorio jugó con garra sobre el césped de Wimbledon.

En los primeros 33 minutos que duró el primer set la colombiana no pudo soportar el ritmo que imprimió la jugadora de República Checa, Linda Nosková, que un buen juego de saques rápidamente le quebró a Osorio para quedarse con un rotundo 6-3.

La europea impuso su ranking de individuales WTA, el más alto de su carrera, No. 25, logrado el 26 de agosto de 2024; con juegos de saque certeros la cucuteña no pudo soportar

Camila Osorio fue superada por Linda Nosková en Wimbledon

La segunda manga la colombiana se sintió más cómoda, le dio trámite al juego, comenzó ganando con su servicio y así fue jugando golpe a golpe, la europea empezó a sentir la presión en el tercer game, la cucuteña forzó varios saques de la checa para quebrarle, un juego que duró más de 8 minutos, trascendental en el encuentro 1-3, a favor de la tenista de 24 años.

A partir de allí el partido no fue fácil, Linda Noskova aprovechó cada pelota; sin embargo la cafetera sostuvo y se fue al 4-1. La europea no se rindió, aprovechó sus servicios y logró descontar, además de un quiebre para ponerse 4-4.

La cucuteña solicitó tiempo médico, el doctor y el fisio hicieron presencia en la pista. Tratamiento incierto, Osorio se disponía a servir en el segundo set. El set estuvo bastante disputado, la colombiana logró hacerse con empuje y garra ante la checa por un marcador de 6-4, forjando un último y definitivo juego.

Linda no titubeó, la tercera manga fue visiblemente a su favor, las ilusiones de la colombiana en el torneo más importante del deporte, en la catedral de tenis, terminaron con un pálido 6-2 en contra.