Camila Osorio va por otra sorpresa en Canadá: enfrentará a una top-20

María Camila Osorio comenzó con victoria su participación en el WTA 1000 de Canadá, torneo que se disputa en Toronto y que representa para la colombiana el regreso a la competencia sobre pista dura después de sus participaciones en Roland Garros y Wimbledon.

La tenista cucuteña, actual número 56 del ranking mundial, superó en la primera ronda a la italiana Lucrezia Stefanini, número 144 de la clasificación, con parciales de 7-6 (7-4) y 6-3.

El triunfo tuvo un ingrediente especial: Osorio tuvo que remontar en los dos sets. En el primero llegó a estar 3-5 abajo, mientras que en el segundo comenzó nuevamente en desventaja, con un marcador de 1-3. La colombiana logró reaccionar en ambos momentos y terminó imponiendo su juego para avanzar a la siguiente fase.

La defensa y la fortaleza mental fueron determinantes. Aunque cedió su servicio en cinco oportunidades, Osorio encontró respuestas para recuperar los quiebres y mantenerse competitiva en los momentos más exigentes del encuentro.

Camila Osorio sigue firme en Canadá: ahora enfrenta a una rival de peso

En la segunda ronda del WTA 1000 de Canadá, la colombiana tendrá un desafío de mayor exigencia. Su rival será la rusa Ekaterina Alexandrova, actualmente ubicada en el puesto 19 del ranking WTA.

Será un enfrentamiento especial para Osorio, porque ambas jugadoras se conocen bien y tienen un antecedente reciente. El último duelo se produjo en Roland Garros 2026, donde la colombiana consiguió una contundente victoria por 6-2 y 6-4 en la primera ronda.

Ese resultado demuestra que la diferencia de posiciones en el escalafón no necesariamente marca el desarrollo del partido. Osorio llega, además, con buenas sensaciones después de haber alcanzado la tercera ronda en París y la segunda ronda de Wimbledon, donde cayó frente a Linda Noskova.

María Camila Osorio remonta y avanza en Canadá: enfrentará a una rival que ya venció en Roland Garros

La colombiana también viene trabajando en su resistencia durante los partidos, un aspecto que ha mostrado evolución en sus últimas presentaciones.

Después de su eliminación en los octavos de final de Memphis frente a Anastasia Zakharova, Osorio continúa su preparación sobre pista dura con miras al Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada.

El duelo contra Alexandrova se disputará este martes 4 de agosto, por ahora a las 11:30 a. m., (Hora Colombia) sujeto a que se mueva por disponibilidad de canchas. Será una nueva oportunidad para que la colombiana vuelva a imponerse ante una rival ubicada dentro del top-20.