Camila Osorio ya conoce a su próxima rival: el historial juega a su favor

La tenista colombiana Camila Osorio comenzó con buen pie su participación en el WTA 250 de Memphis y ya tiene definido su siguiente desafío en la gira norteamericana sobre pista dura. Tras superar con autoridad a la australiana Storm Hunter, la cucuteña se instaló en la segunda ronda, donde enfrentará a la rusa Anastasia Zakharova, una rival a la que ya venció en sus dos enfrentamientos anteriores.

Con un debut convincente y un historial favorable frente a su próxima rival, la mejor raqueta femenina de Colombia buscará dar un nuevo paso en Memphis y confirmar que esta puede ser la gira en la que finalmente consiga consolidar sus resultados sobre superficie dura.

Camila Osorio ya conoce a su próxima rival en Memphis: buscará mantener su dominio en el historial

Osorio, actual número 56 del ranking WTA, necesitó cerca de dos horas para imponerse por un doble 7-5 en un partido exigente. Aunque cedió un quiebre en el primer set y estuvo por debajo en el marcador, reaccionó en el momento oportuno para darle la vuelta al parcial.

En la segunda manga, la igualdad se mantuvo durante gran parte del desarrollo, pero la colombiana aprovechó su oportunidad en el último juego para cerrar el compromiso y asegurar su clasificación.

El triunfo representa un inicio positivo para la tenista colombiana en su primera competencia desde su participación en Wimbledon 2026, además de marcar el comienzo de una gira clave antes del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

Ahora, el reto será Anastasia Zakharova, número 101 del mundo. El historial favorece a Osorio, que ha derrotado a la rusa en las dos ocasiones en que se han enfrentado en el circuito profesional, un antecedente que alimenta la confianza de la colombiana de cara al compromiso de segunda ronda.

Camila Osorio va por otro triunfo: así llega su próxima rival, Anastasia Zakharova

Más allá del buen arranque en Memphis, la gira por Norteamérica representa una oportunidad importante para mejorar su posición en el escalafón mundial.

La cucuteña defiende apenas 81 puntos durante esta parte de la temporada, por lo que una buena actuación en los torneos previos al US Open podría impulsarla nuevamente hacia el grupo de las 50 mejores del ranking.

Las pistas duras, sin embargo, siguen siendo una asignatura pendiente para Osorio. En los últimos años no ha logrado superar la primera ronda del US Open y tampoco ha conseguido avanzar más allá de la segunda fase en los torneos WTA 1000 de Montreal y Cincinnati.