Carlos Alcaraz dejó "dolido"a Ferrero; el coach confesó la razón de la ruptura

Juan Carlos Ferrero, que hasta este mes de diciembre ha sido el entrenador de Carlos Alcaraz, reconoce sentirse "dolido" por la ruptura, aunque con una "sensación de tranquilidad y de haber hecho los deberes", y desvela que no cierra la puerta para volver a trabajar en un futuro con el murciano, del que dice que tiene "posibilidades de ser el mejor tenista de la historia".

Una semana después de anunciarse la ruptura profesional entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, el entrenador valenciano, "dolido", reveló en una entrevista en Marca sus sentimientos y reconoce que pensaba que todo "iba a seguir bien"una temporada más.

Juan Carlos Ferrero dio detalles inéditos de su separación de Carlos Alcaraz

"Es verdad que cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos y como en todo contrato nuevo, de cara a lo que es el año siguiente, había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Como en todos los contratos uno tira para un sitio y los otros para el otro. Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo desde el mío en lo mejor para mí", confiesa Ferrero.

"Ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado. Hay puntos en los que no voy a entrar en detalles, pero en los que no hemos estado de acuerdo y al final hemos separado nuestros caminos", opina.

¿Ferrero aceptaría entrenar a Jannik Sinner?

Sobre si le llega en el futuro una oferta de Jannik Sinner fue tajante. "Sería algo que tendría que pensar. Son jugadores extraordinarios, pero como he dicho antes no es el momento de pensar en algo así y de decir que sí o que no. Ahora es el momento de pasar la etapa difícil porque todos los días pienso todavía en Carlos y no es el tiempo de pensar en otros".

"Quiero estar tranquilo y uno tiene corazón. Es imposible para mí coger a alguien más en estos momentos porque mi pensamiento todavía está allá y sería muy complicado. Ahora mismo sería algo imposible", declara Ferrero, que no cierra la puerta a volver en el futuro con Alcaraz.