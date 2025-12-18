Carlos Alcaraz despidió a su entrenador: Esta sería la razón

Carlos Alcaraz sorprendió al mundo del tenis al anunciar el fin de su relación profesional con Juan Carlos Ferrero, el entrenador que lo acompañó desde los 15 años y con quien alcanzó la cima del ranking mundial. La noticia llegó en un momento particular, con el murciano ya pensando en la planificación de la temporada 2026 y tras haber conquistado 24 títulos, seis de ellos de Grand Slam.

El mensaje de despedida del número uno fue tan emotivo como contundente, dejando claro que la separación se dio desde lo más alto de su carrera, aunque sin entrar en detalles sobre los motivos reales que llevaron a tomar la decisión.

Una relación histórica que llegó a su fin

Ferrero, retirado desde 2012, fue una pieza clave en la formación deportiva y personal de Alcaraz. Bajo su conducción, el tenista español pasó de promesa a figura dominante del circuito, consolidándose como uno de los grandes referentes de la nueva era del tenis.

“Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona”, expresó Alcaraz, resaltando no solo los logros, sino también el proceso compartido. Sin embargo, en España comenzaron a surgir interrogantes sobre qué motivó la ruptura de una sociedad que parecía inquebrantable.





El factor económico, en el centro del debate

De acuerdo con versiones citadas por la prensa española, el aspecto salarial habría sido determinante. El extenista Feliciano López explicó que, normalmente, los entrenadores reciben alrededor del 10 % de las ganancias netas por premios, pero en el caso de jugadores de élite como Alcaraz, ese porcentaje suele reducirse al 5 % debido al enorme volumen de ingresos.

Con premios cercanos a los 19 millones de dólares en la temporada, la diferencia entre un acuerdo del 10 % o del 5 % resulta significativa. Según estas estimaciones, Ferrero habría podido percibir entre 950.000 y 1,9 millones de dólares, una brecha que habría dificultado alcanzar un nuevo acuerdo contractual.

Un futuro con incógnitas para Alcaraz

Más allá del tema económico, la separación deja interrogantes deportivos. Feliciano López señaló que Ferrero fue una figura clave no solo en la formación técnica, sino también en el aspecto mental del jugador, algo difícil de reemplazar a corto plazo.

Alcaraz inicia ahora una nueva etapa sin el entrenador que lo acompañó en todo su ascenso, con la presión de demostrar que puede sostener su nivel y liderazgo en el circuito. El 2026 marcará un antes y un después en su carrera, con un nuevo equipo y el desafío de seguir en la cima del tenis mundial.